反壟斷突現綠燈 4百億炒ATMX 推高4千億市值

股│王│領│升

內地反壟斷風暴突然出現綠燈！騰訊控股(700)收購搜狗股權一役昨突獲國家市場監督管理總局反壟斷局列入批准名單，觸發騰訊股價一度急升半成，收市仍大漲3.9%，至555.5元，成交額183億元，按日多12%。事件同時紓緩科企龍頭的緊張氣氛，美團(3690)及阿里巴巴(9988)分別揚升3.4%及4%，小米集團(1810)亦漲1.3%，「ATMX」合共成交額達345.86億元，連同輪證共錄的56.67億元成交，共402.53億元資金博入「ATMX」，佔昨大市主板成交額1,557億元的26%。在資金反撲下，四股市值齊齊大進帳，合共推高4,393.6億元。



騰訊購搜狗 市監總局無條件批准

市監總局反壟斷局昨公布《2021年7月5日至7月12日無條件批准經營者集中案件列表》，當中列明包括騰訊收購搜狗公司股權案，審結日為本周一。搜狗去年9月公布與騰訊達最終協議，以每股ADS價格9美元私有化。搜狗母企搜狐同意將搜狗全部A類股及B類股出售予騰訊，獲利11.8億美元，成騰訊全資子公司，並將從美國退市。截至本港時間昨晚9時，搜狗美股盤前走高2.5%，至每股8.92美元。



北水搶科企 美團淨吸資逾10億

科企龍頭齊齊反擊，北水亦加入搶購！近日頻頻遭內地資金摒棄的騰訊昨錄7.9億元滬深港股通淨買額，美團及小米亦分別有10.2億元及2.6億元吸資。整體港股通亦錄14.85億元資金淨流入，當中上海港股通吸資28.88億元，深圳港股通則走資14.85億元。

在「ATMX」帶挈下，恒生指數亦連升3個交易日，昨一度揚537點、高見28,052點，惟二萬八阻力不輕，收市報27,963點，升448點或1.6%，未能企穩二萬八關，單計「ATMX」四股已合共推升恒指244點，即貢獻逾半升市。國企股指數報10,113點，升167點或1.7%；恒生科技指數報7,659點，走高145點或1.9%。



英取消派息限制 滙控渣打齊揚

另外英倫銀行宣布取消因應新冠肺炎疫情而實施的派息限制，受消息帶動，滙豐控股(005)一度高見45.75元，漲4.2%，收市報45.05元，揚2.6%，成交約15億元；渣打集團(2888)最多升3.4%，報49.95元，收報49.5元，揚2.5%，成交約3,002萬元。

英倫銀行指，據最近一次銀行壓力測試顯示，當地銀行業的資本水平維持非常充裕，足以應對疫情對經濟的影響。去年12月英倫銀行已宣布放寬有關政策，容許英國銀行業恢復向股東派發股息，及向員工派發花紅，但銀行需有充足資本，並能有效對抗因疫情引發的市場波動。

新股消息方面，兩隻本港土產獨角獸公司、叫車平台Lalamove及GOGOX均計劃登陸港交所(388)上市集資，分別集資約10億美元(約78億港元)及5億美元(約39億港元)。

Lalamove傳棄美 轉港上市

據外電引述消息指，港產物流運輸公司Lalamove將放棄於美國上市，而選擇本港招股，集資額暫與早前傳聞一樣，據報該股上月已以保密方式申請在美國招股，集資最少10億美元。報道指該公司因考慮到內地監管機構提出的新規則，或帶來不確定性，故將上市地點改由美國轉移至香港。

Lalamove股東亦星光熠熠，去年12月完成一項5.15億美元融資，投資者包括紅杉中國、高瓴資本、順為資本，據報當時公司尋求80億美元(約624億港元)估值。

至於據其網站介紹，Lalamove創立於2013年，讓用戶通過簡單幾個步驟落單call車，解決貨物運送交付需求。至今Lalamove已在亞洲、拉丁美洲和美國的超過20個市場開展其業務，連結700萬以上的用戶，與超過70萬名司機合作夥伴。而其創辦人暨行政總裁周勝馥在香港長大，史丹福大學畢業，隨即投入網路創業，曾經是職業賭徒。



GOGOX擬最多籌39億 阿里投資

另一隻港產科技物流平台GOGOX亦計劃於今季在港招股，集資額介乎4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。而該公司剛完成由交銀國際(3329)和數碼港投資創業基金共同領投近1億美元的新融資，亦已引入58同城、阿里巴巴、菜鳥、華新、前海基金等多間著名戰略和財務投資者支持。

按GOGOX的網頁介紹，公司於2013年成立，為亞洲首個物流平台應用程式，其業務已從香港先後拓展至內地、新加坡、台灣、南韓、印度及越南，並於2017年8月與內地最大同城貨物平台58速運的合併。集團目前業務已覆蓋超過300個城市，旗下司機網絡亦超過800萬人。