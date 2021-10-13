反彈市弱股翻身 教育汽車接力 淡友守26000

監│管│降│溫

港股連續3周明顯反彈，恒生指數上周五收報25,330點，全周合共走高493點或2%，3周累計反彈4.7%，不過恒指再一次升近有強大阻力的50天移動平均線(上周五處25,423點)，市場仍觀望大市能否突破阻力，輪證淡友暫以26,000點水平為防線。在阻力巨牆前仍無阻資金持續在個別股份尋寶，繼科技股後，上周到早前受內地監管大力打壓的教育股接力反彈，最少3企上周勁飆逾兩成；另外汽車股亦見發力追，當中中升控股(881)一周飆14%最標青。



自國務院在7月公布「雙減政策」後，上周五央媒報道，內地近日印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，提出鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育。消息被視為教育股逃生口，新高教(2001)、華夏視聽教育(1981)及希望教育(1765)上周升逾兩成，中教控股(839)及中國東方教育(667)亦分別急漲19.5%及15.5%。至於汽車股在反彈市下牛皮後，近日亦發力趕上，長城汽車(2333)一周飆13.5%，比亞迪(1211)則揚11%。

次線內房未脫困 食品股捱沽

落後股方面，有債務困局仍未見曙光的內房股，當中次線股份跌勢最急，禹洲集團(1628)及建業地產(832)均大瀉逾13%。而今年本來走強的食品股則在反彈市下成套現目標，如蒙牛乳業(2319)及康師傅(322)上周均跌4.2%，拖累前者今年轉挫2.8%，後者今年則仍升15%。

重倉區失守 上周155熊證陣亡

按輪證發行商數據，上周熊證收回重倉區25,500點水平被攻陷後，觸發上周155隻恒指熊證陣亡，淡友普遍退守26,000點水平，涉近5.4億份熊證街貨，距現價逾600點距離；至於牛證收回重倉區在較遠價的23,400點水平。

反彈市弱股翻身 教育汽車接力 淡友守26000