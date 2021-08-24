台積電晶片漲價 傳最高階iPhone 13將賣1.8萬元成史上最高

蘋果公司(AAPL.US)最新iPhone 13系列，或最快於下月登場。外媒引述消息稱，在全球晶片供不應求的情況下，Apple的供應商、全球最大晶片代工廠台積電(TSM.US)，將提高晶片生產成本，意味到蘋果將需支付更高價格，來取得旗下A系列晶片。

據報道指出，明年第一季起，台積電的成熟製程晶片加價20%，先進製程晶片加價10%，至於台積電將對蘋果公司的晶片加價3%至5%，加幅相對較小。

市場消息：iPhone 13 Pro Max或售1.8萬

惟市場消息指，即將推出的iPhone 13，價格仍相當驚人。最高階的iPhone 13 Pro Max或將高達2,300美元(約17,940港元)，勢將成為史上最貴iPhone；至於基本款iPhone 13價格，亦由799美元(約6,232港元)起。

報道同時提及，蘋果今年正準備對iPhone 13進行一些重大改進，包括專為專業攝影師和攝像師設計的功能。另外，在即將推出的iPhone高階型號上，有傳言稱，蘋果將增加對ProRes視頻和人像模式視頻的支持。該兩項新改進功能，亦可能成為最高階iPhone加價的理由。

據了解，高階iPhone 13 Pro兩款機型，傳將會有黑、白、日落金、玫瑰金、紅色、迷霧紫、湖水綠及玫瑰粉色，共有8款配色可選；而基本款的iPhone 13兩款機型，則傳有粉紅、粉藍、橙色、薄荷綠等可選。

台媒：iPhone 13全系配備「小劉海」屏幕

另有台媒透露，iPhone 13將全系配備「小劉海」顯示屏幕，亦是Apple四年來首次將劉海區域縮小，將帶來更大的屏佔比，視覺效果有效提升，屏幕尺寸則依然維持前代的5.4／6.1／6.7吋三種。