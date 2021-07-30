吉野家母企合興提私有化溢價73.9% 今早股價曾高開61%

在內地經營日式快餐店吉野家的合興集團（047）公布，以大股東洪克協為首、包括行政總裁洪明基在內的洪氏家族，建議以每股作價0.08元，較停牌前收市價0.046元溢價73.91%，私有化總代價約2.28億元。私有化完成後，合興將撤銷本港上市地位。合興股價今早復牌曾高開六成，開報0.074元破頂，現成交616萬元。

合興強調，私有化要約價將不會提高，要約人亦不保留此項權利。目前洪克協家族等一致行動人士實益擁有、控制或有權指示約72.1億股，佔已發行股本約71.64%。

合興：私有化為股東提供可觀退出溢價變現價值

合興指，近年合興股份的交易流通性長期處於相對較低水平，截至最後交易日（包括該日）止24個月的每日平均成交量約430萬股，佔已發行股份總數約0.04%，因此建議私有化計劃為股東提供一個具吸引力的機會，以可觀的退出溢價變現價值。

同時，成功私有化將使集團以私人經營業務形式更靈活運作，以制定及實施其長期業務策略。

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