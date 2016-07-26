名單公布｜19港銀可提供跨境理財通服務

金管局公布19家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單(參與南向通的銀行名單，參與北向通的銀行名單)，相關銀行及其內地伙伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可於明日(本月19日)一同開始提供跨境理財通服務。

金管局總裁余偉文指，多間香港銀行已完成相關準備工作，可以開始推出跨境理財通服務，考慮到這將是很多零售投資者進行的首次跨境投資，將密切留意跨境理財通運作情況，並與業界共同加強投資者教育及投資者保障工作、保持聯繫，適時共同探索跨境理財通的優化措施，以期為香港的銀行及財富管理行業帶來更多增長機遇。

據金管局在9月10日發布的「粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則」，有意開展跨境理財通業務的香港銀行需在相關業務啟動前按有關實施細則要求建立系統、內部管控措施以及完成相關系統測試，並向金管局提交自我評估。

南向通業務的香港銀行共有19家，包括上海浦東發展銀行、大新銀行(2356)、中信銀行國際、工銀亞洲、建銀亞洲、民生銀行(1988)、農業銀行(1288)、中銀香港(2388)、交通銀行(香港)、招商永隆銀行、東亞銀行(023)、花旗銀行(香港)、南洋商業銀行、星展銀行(香港)、香港上海滙豐銀行、恒生銀行(011)、華僑永亨銀行、渣打銀行(香港)，以及興業銀行。

另外，共有16家可開展北向通業務的香港銀行，包括上海浦東發展銀行、中信銀行國際、工銀亞洲、建銀亞洲、民行、農行、中銀香港、交銀香港、招商永隆銀行、花旗銀行、南洋商業銀行、恒生、香港上海滙豐銀行、渣打、華僑永亨銀行以及興業銀行。