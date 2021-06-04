吸金二千億超購681倍 時代天使首日孖展熱辣辣

認│購│踴│躍

港股連跌兩日，大市欠缺明確方向，但無阻市場追捧新股，內地隱形牙套生產商時代天使(6699)昨首日招股，孖展熱爆，綜合多間證券商統計，暫累借約1,985億元孖展額，相當公開發售部分暫超額認購約681倍。



時代天使首日認購盛況熾熱，據報耀才借出孖展金額高達383億元，年息約1.5厘，富途及輝立分別涉377億元及300億元，凱基涉56億元，年息約1.8厘。比2月招股的諾輝健康(6606)更火辣，首日孖展逾1,500億元，最終錄超購4,132倍為今年「超購王」及歷來第二多。

諾輝健康昨報75.25元，跌2.8%或2.2元，成交逾4,300萬元，倘以定價26.66元計，上市至今累漲1.8倍，一手500股帳面累賺逾2.4萬元。而同類股份現代牙科(3600)昨跌3.2%，報8.52元，成交逾1.3億元，今年暫累飆4.7倍，一手1,000股帳面賺7,030元。

時代天使發售1,682.9萬股，公開發售佔一成，招股價147至173元，一手200股入場費約34,948元，為本港歷來入場費最貴新股。



港股連跌兩日 5G股有炒作

港股昨反覆走低，兼連跌兩日。恒生指數昨曾高見29,377點，其後轉跌，上下波幅475點，最終29,000關失守，收報28,966點，瀉331點或1.1%，國企股指數挫125點或1.1%，報10,826點；恒生科技指數減70點或0.9%，報8,164點；全日成交收窄至約1,389億元。

藍籌個別發展，瑞聲科技(2018)升5.2%，報51.4元，中信股份(267)漲近4%，報9.21元，小米集團(1810)揚2.4%，報30元，為三大升幅藍籌。但長江基建(1038)跌2.6%，報47.35元，吉利汽車(175)挫2.1%，報20.95元，騰訊控股(700)下滑2.1%，報615.5元，為三大跌幅藍籌。

華為宣布正式推出鴻蒙2.0系統，市場憧憬5G應用會加快，中興通訊(763)最多飆8.2%，收市揚4.6%報21.75元；京信通信(2342)炒高8.2%報2.11元；中國鐵塔(788)及中國通信服務(552)升逾2.7%。



美團王興轉讓179億元股份予慈善基金

據聯交所披露的資料顯示，美團(3690)董事長兼首席執行官王興簽訂股票轉讓計劃，將5,731.9萬股A類股轉為B類股，並將此部分B類股注入王興基金會。據悉，該基金將專門用於推動教育與科研等公益事業。

倘以美團周三收報311.8元計，該批股份市值約179億元，據報已完成約935萬股公益捐贈。美團回應傳媒時指，此次股本轉換屬於高層個人出於公益目的所做資產規劃，不會對其繼續推動美團發展有任何影響。完成轉讓後，王興所持A類股份股權，將由77.92%跌至76.06%。

美團昨收報307.4元，跌1.4%或4.4元，成交72.6億元。沽空額亦涉15.7億元，沽空率21.6%。

香港5月PMI見7年高 成本升幅快

IHS Markit公布，香港5月採購經理指數(PMI)報52.5，較4月時50.3，升2.2，顯示營商環境連續第四個月好轉，兼見2014年2月以來高位。防疫措施在4月底進一步放寬，明顯帶旺上月業務量，雖有個別企業續受新冠肺炎疫情影響，但產出量增長率亦見2018年2月以來最快。

企業從海外新接訂單量回升及首次突破2019年3月以來下跌周期，來自內地新增業務連跌3年後有起色。但上月企業招聘員工人數，是4個月以來首跌，顯示就業空間未有改善。企業面對員工及採購成本上升，採購成本升幅是2018年6月來最快，企業要加價轉嫁成本負擔。