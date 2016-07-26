問鼎今年新股集資王 中免傳籌最多780億

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市場繼續炒股不炒市，新股鑊氣未減。外電引述消息指，已於上海上市的免稅店零售商中國中免最快本周向港交所(388)提交上市申請，目標集資約70億至100億美元(約546億至780億港元)，若最終成事，有機會超越年初上市的快手(1024)，成為今年集資規模最大新股。

中免今年4月公布，董事會通過授權管理層啟動境外上市外資股(H股)，並在港交所上市議案。中國證監會於本周一收到其境外公開募集股份及上市申請的補充材料。據報，該股尚未決定售股比例，有可能與其他擁有AH股公司相近，即出售約10%股權。

中免於1984年成立，業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店，2009年於上海證券交易所掛牌上市，昨收報286.49元人民幣，升近2%，市值逾5,500億元人民幣。中免去年純利61億元人民幣，按年升33%。

醫療及生物科技股份有鑊氣，外電引述銷售文件顯示，內地最大在線專業醫生平台醫脈通科技擬上市，或集資5億美元(約39億港元)。高盛及海通國際為上市聯席保薦人。據初步招股文件顯示，該公司去年純利8,519.7萬元人民幣(約1.04億港元)，按年升1.72倍；收入2.14億元人民幣，多75.6%。截至去年底，醫脈通平台有350萬註冊用戶，其中240萬註冊用戶為執業醫生，佔內地所有執業醫生數量58%。去年第四季平台平均每月活躍用戶逾100萬人。至於集資所得未來3至5年用於擴展業務，包括開發及增加解決方案種類，投資技術及提高研發能力，戰略投資或收購機會等。

奈雪的茶孖展超購逾206倍 擬上限定價

據報奈雪的茶(2150)累計錄得孖展認購額超過1,055億元，以公開發售部分集資5.09億元計，超額認購逾206倍；並計劃以上限價19.8元定價，集資50.9億元。該股今日截止認購，下周三上市。另傳越秀服務(6626)以下限4.88元定價，集資約18億元，將於下周一上市。

至於和黃醫藥(013)累錄孖展近6.43億元，公開發售部分已足額；而歸創通橋(2190)首日招股，據報累借約361億元孖展認購，以公開集資約2.56億元計，暫超購約140倍。

港股兩連跌 科技股捱沽

美國聯儲局多名官員在不同場合發表講話，對貨幣政策和通脹走勢看法分歧。有官員認為通脹持續升溫須盡早調整政策，亦有官員預計通脹將於明年及後年回落。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德指，隨著新冠肺炎疫情減退，要開始討論聯儲局的買債計劃，不過，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯則認為，現在改變政策是言之過早，他指經濟正在快速改善，中期前景非常好。

隔晚美股反彈，亞股昨普遍造好，日經大升3.1%，內地A股回勇亦無助港股，恒生指數在科技股拖累下連跌兩日，昨收28,309點，跌179點或0.6%，成交額1,413億元。ATMX腳軟，阿里巴巴(9988)跌1.2%，騰訊控股(700)挫2.9%，美團(3690)瀉3%，小米集團(1810)挫3.2%，四股共推低大市189點；TMX三股亦名列藍籌跌幅榜首5名，騰訊再有逾20億元北水淨沽額；小米亦涉約6.4億元。

強硬派的司法部長萊希(Ebrahim Raisi)當選伊朗總統，伊朗核協議談判暫停，國際油價升至每桶介乎73至75美元，油股造好，中國石油(857)漲5.8%，收3.62元，為表現最好藍籌；中國石化(386)及中海油(883)則分別升3.5%及2.8%。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝對傳媒指，去年恒指是唯一環球收跌的主要指數，隨著科技股比重大增，而估值目前未完全回歸，將續拖累恒指表現，並指今年2月初大市曾接近3萬點，相信「已經差不多」。美國長債息回落，市場料若下半年通脹見頂，資金或重回成長股，他認為，相比美股成長股整體調整幅度，內地成長股目前估值仍較貴，相信價值板塊估值回歸在下半年仍然繼續。他看好包括半導體、醫療保健中從事專利藥品的企業、消費中的國產品牌、科技硬件、新能源行業。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，今年下半年左右市場的三大因素，包括疫情受控程度、通脹預期變化，以及中美關係，投資者可留意三大主題包括成熟市場選歐洲股市；分散風險可留意亞洲債券；經濟復甦則利商品。據內部不同估值模型分析，下半年恒指有機會再度挑戰31,000點；國企股指數目標為11,800點；而上證綜合指數目標為3,750點。