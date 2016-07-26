回流中概股賺幅收窄 理想汽車暗盤損手

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再有回流中概股在港掛牌！理想汽車(2015)今日在港雙重第一上市，每股定價118元，惟三大暗盤平台昨齊齊潛水，富途報價最多跌4%，低見113元，收市報115.1元，較定價低2.5%，每手100股帳面損手290元，輝立及耀才暗盤均收報115.9元，潛水1.8%，每手帳面損手210元。翻查今年多隻回流第二上市股份首日賺幅已漸見收窄，理想汽車或成為繼嗶哩嗶哩(9626)後，今年第二隻首日潛水的回流中概股，汽車之家(2518)首日升幅只有2%，百度集團(9888)首日則只險守定價。

除了首日上市表現漸失色，在內地監管風暴下，近年回流香港第二上市的中概股中長線表現亦失色，4月中掛牌的攜程集團(9961)至今累瀉27%，嗶哩嗶哩及百度亦分別累跌23%及36%。

理想汽車集資淨額約115.5億元，公開發售共接獲約5萬份申請，超購4.5倍；國際發售超購6.9倍。公開發售一手100股共接獲約3.17萬份申請，中籤率50%，認購四手或400股可穩獲一手，「頂頭槌」票有1張，涉500萬股，獲分派64.96萬股或12.99%。



港股三連升 北水4日淨買208億

大市方面，恒生指數連續3日反彈，昨收報26,660點，走高54點或0.2%，3日累升481點，重越昨處26,641點的20天移動平均線；另外ATMXJ全線走低，恒生科技指數報6,820點，跌9點或0.1%，主板成交額1,535億元，空軍開始出手，大市沽空率15.1%為本月高，盈富基金(2800)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)均為目標。內地資金卻連日出手，滬深港股通昨錄淨買額56.32億元，連續4日吸資，累計吸資208億元。

不過「新興市場之父」麥樸思近日在一個公開場合表示，內地監管嚇壞市場，美國、印度及其他新興市場已見資金撤出中國，旗下基金亦高度集中投資印度，約佔配置20%，至於中國則看好不受監管影響的醫療板塊。

港交所半年多賺26% 研推SPAC

另外，港交所(388)公布上半年純利66.1億元，按年增26%，為歷來最佳半年度業績，但較市場預期差，中期息每股派4.69元，漲26%。至於第二季賺27.7億元，按年減23.4%，按季亦挫27.9%。集團上半年收入及其他收益109.1億元，揚24.2%，其中交易費及交易系統使用費41.2億元，多23.8%，結算及交收費漲34.3%，至26.7億元。至於滬深港通收入及其他收益亦創半年度新高，達13.2億元，按年升78%；投資收益淨額減少6,400萬元，主要由於低息環境下保證金投資收益減少，但投資計劃轉賺3.21億元。行政總裁歐冠昇指，「立足中國」仍為集團主要優勢，並正探討在港推出特殊目的收購公司(SPAC)的可能性，正與證監會研究並會先進行市場諮詢。對於《反外國制裁法》，他認為難以為未來作揣測，但以過去兩年困境下成交仍增加，反映香港有韌性，且可在未來持續。

港交所昨報517.5元，升0.4%。