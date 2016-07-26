困二萬五 港股悶北水走 成交不足千億 半年最淡靜

資│金│無│癮

美股連日破頂、連內地股市亦連續13個交易日錄逾萬億元人民幣成交之際，港股卻連日受困二萬五，令資金無癮下主板成交額連日陰乾式下跌，至昨日跌穿千億元僅錄986億元，按日少兩成，為今年2月初後逾半年最低，而北水亦意興闌珊，連續兩日走資。

港股踏入11月呈拉鋸悶局，恒生指數昨高低波幅只有278點，收市報24,813點，險升49點；國企股指數報8,806點，升12點或0.1%；恒生科技指數報6,221點，走高27點或0.5%。A股則呈V型走，上證綜指收市報3,507點，揚0.2%，滬深兩市成交額1.04萬億元人民幣。雖然大市兩連跌後微升，但60隻藍籌股只有21隻有升幅，以藥明生物(2269)揚10.2%，升幅冠藍籌；海底撈(6862)則挫5.4%，藍籌中最差。

滬深港股通連續兩日走資，昨合共有5.4億元資金流走，兩日共淨沽出20.7億元。昨日騰訊控股(700)及美團(3690)再成沽貨目標，分別淨流走2.7億元及4.6億元。

中金料國指有雙位數潛在升幅

不過，有中資行對大市前景仍樂觀。中金發表報告，預料未來12個月國指及MSCI中國指數會有雙位數的上升空間，主要受國策、估值低、香港經濟穩定及南向資金料維持流入等。該行認為，海外中資股明年有望實現盈利增長7.2%，港股進入布局區，建議增持互聯網、汽車及零部件、部分電商、消費者服務、食品飲料與餐飲、生物科技及內銀；減持上游煤炭、原材料及部分交通運輸。報告因而選出16隻首選組合(見表)。

兩新股本周闖關 小紅書估值再飆

新股方面，多隻新股擬來港上市！其中醫藥股凱萊英醫藥傳本周作上市聆訊，料集資10億至15億美元(約78億至117億港元)，今年首季賺1.5億元人民幣，增45%，集資將用於鎮江建設綜合性小分子研發及生產基地並採購設備等。另外，內地辣味休閒食品商衛龍美味亦尋求本周進行上市聆訊，擬集資最多10億美元，主要銷售麵筋等調味麵製品、海帶等蔬菜製品及豆皮等豆製品，去年賺8.2億元人民幣，多24.4%，集資將建設新廠房與升級設備等。

至於剛完成最新一輪5億美元融資的小紅書，騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)及淡馬錫有份，估值已增至200億美元，傳年底來港上市，早前傳往美國上市籌5億至10億美元。

港交所明年推衍生產品假期交易

另外，港交所(388)指，將推出香港公眾假期(新年除外)的非港元計價期貨及期權交易及結算服務並進行諮詢，諮詢期至今年12月6日，並預期可於明年4月推出衍生產品假期交易，並計劃於明年首季進行準備測試或市場演習，有關建議冀以維持本港作為領先亞洲的衍生產品交易市場的競爭力。

港交所首席營運總監戴志堅指，有關安排可讓投資者在港公眾假期時續買賣證券在其他市場的衍生產品，以便進行風險管理，亦冀滿足全球投資者需求。據建議，交易所參與者可選擇是否參與，並將分類為假期交易或非假期交易參與者，產品亦會分類為假期或非假期交易產品。是次建議僅讓假期交易參與者買賣假期交易產品，即使在正常營業日亦然，以確保市場透明度，同時不會造成市場混淆。



困二萬五 港股悶北水走 成交不足千億 半年最淡靜