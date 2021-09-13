國泰乘客運載率創1年多新高 目標每月燒錢少於10億元

國泰航空 （293） 公布8月客貨運表現，國泰航空上月載客13.5萬人次，按年回升2.78倍，但較兩年前仍少95.3%。國泰航空8月客運運力相當於疫情前約13%運力，較7月增加81%，而月內乘客運載率達46.3%，為2020年3月以來最高。國泰航空表示，至2021年底每月現金消耗目標為少於10億元。

國泰表示，港府8月20日收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，入境香港需求相對疲弱。國泰更指，即使8月客運運力持續恢復，但因應各地旅遊限制，預期直至年底客運運力與8月水平相若。

林紹波：隨時配合任何旅遊限制改變

以國泰早前目標第4季運力可升至疫情前約30%運力計算，國泰最新客運運力指標較預先目標減約一半。國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，會作好準備，隨時配合任何旅遊限制改變。

他又表示，8月為傳統貨運淡季，但今年來自香港及環球網絡的貨運需求殷切。因此，運力按月增加約9%。接近8月底時，國泰定期貨機航班增已至旺季水平。

國泰指出，市場普遍預期由於企業需要補給庫存，但空運運力持續受限，加上物流供應鏈因海運擠塞而未能暢順運作等因素，造就需求強勁的貨運旺季。