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地皮開標｜麗新16億奪廣播道豪宅地 樓面地價每呎2.25萬
1 小時前
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地皮開標香港電台教育電視中心標書麗新發展潘銳民
地皮開標｜麗新16億奪廣播道豪宅地 樓面地價每呎2.25萬
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九龍塘廣播道的香港電台教育電視中心舊址重建住宅地皮預計可興建約80個單位。(陳奕釗攝)

地政總署公布，麗新發展(488)以16.083億元奪得九龍塘廣播道79號的香港電台教育電視中心舊址重建住宅地皮，每方呎樓面地價約22,465元，略高於市場估值上限。

地皮上周五接獲17份標書，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)、會德豐地產、華懋集團、中國海外(688)及嘉華國際(173)等。

該地皮為本財政年度賣地表唯一九龍區住宅地，佔地約2.39萬方呎，地積比率約3倍，可建總樓面約7.16萬方呎，預計可興建約80個單位。地皮市場估值由10.74億至約15.75億元，每方呎樓面地價約1.5萬至2.2萬元。教育局去年才收回該物業作辦公室，地盤一直規劃為住宅用地。

麗新發展高級副總裁潘銳民向傳媒指，地皮預計發展為主打中至大型單位的分層住宅，並有見近期豪宅項目售價屢創新高，對豪宅前景有信心，認為地皮物有所值。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/地皮開標｜麗新16億奪廣播道豪宅地-樓面地價每呎2-25萬-290458
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