坐貨過節｜瞄準科技及內房股 北水閂閘前137億掃貨

長│假│前│夕

北水閂閘及期指結算前夕，科技及內房股明顯反彈！今日起暫停買賣的港股通，直至下月8日恢復通車，即暫停6個港股交易日，閂閘前港股通昨錄59億元淨買額，為超過一個半月以來最大吸資，連續3個交易日錄淨流入，累涉137億元。昨日科技及內房股成內地投資者坐貨過節目標，兩大北水愛股騰訊控股(700)及美團(3690)滬深港股通分別錄逾18.6億元及10.4億元淨流入，大反彈14.8%的融創中國(1918)亦有1.7億元資金捧場。

內地投資者過去3日的掃貨行動中，近半買入騰訊及美團，前者3日淨吸資50億元，後者淨吸約36億元。騰訊及美團昨齊齊升逾1%，同為「ATM」之一的阿里巴巴(9988)更大飆6.3%。

在「ATM」合力推升163點下，恒生指數昨收市報24,500點，走高291點或1.2%，連升兩日但仍未能收復昨處24,585點的10天移動平均線；恒生科技指數則跑贏，昨收報6,231點，揚127點或2.1%。主板成交額1,475億元，大市沽空率15.3%。

融創否認求救 股價飆15%

內房股全線衝高，融創連瀉兩日後，昨大反彈14.8%，至14.88元，但仍未收復兩日跌幅。融創昨發聲明指，並沒有向紹興政府求助，事件起因是紹興市相關領導將督查黃酒小鎮項目，故紹興公司負責人想借機就解決公司在紹興項目已售房源的網簽問題，並尋求支持，因而初步整理相關文字，作為向政府口頭匯報腹稿，但因操作失誤，發至紹興一個房產交流群，造成信息外泄。

內房在融創帶領下幾乎全線反彈，碧桂園服務(6098)大升7.2%，龍湖集團(960)亦揚7%，為表現最好兩大藍籌；萬科企業(2202)大升6.6%，中國海外發展(688)、碧桂園(2007)及龍光集團(3380)均飆逾半成。

人行：維護房地產健康發展

推升內房走高的，為中國人民銀行貨幣委員會在例會上新增「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」表述，被解讀為政策寬鬆訊號。不過中金指人行表述不意味房地產信貸大幅寬鬆，重點應放在要監管整治封閉資金管理被挪用的現象，及較嚴地區的按揭適度調整。

譚仔昨截票 傳近下限定價

新股方面，經營「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」的譚仔國際(2217)昨截止認購，據外電引述消息指，集團計劃以近招股價下限定價，其招股價介乎3.33元至4.17元。

另外，兩隻新股創勝集團醫藥(6628)及東莞農村商業銀行(9889)暗盤齊走低。從事研發、製造及商業化生物製藥的創勝每股定價為16元，據輝立交易場其暗盤收報13.16元，挫17.8%，一手500股帳面料蝕1,420元。該股公開發售接獲5.9萬份申請，超購近60倍，國際配售則超購1.1倍。一手中籤率為15%，認購2萬股或40手才穩中一手，「頂頭槌」票涉資逾3,226萬元，每張獲派10.95萬股，分派比率5.43%。

至於東莞農商每股定價7.92元，暗盤收報7.5元，跌5.3%，一手1,000股帳面虧損420元。該行公開發售接7,126份申請，只獲22%認購，不足額，未獲認購股份將分配至國際配售，國際配售則超購0.18倍。

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