基金放榜｜冠君半年分派12仙 減2%

冠君產業信託(2778)公布6月底止半年可分派收入少1.8%，至7.9億元，每基金單位分派0.12元，少2%，租金收益總額跌6.2%，至12.6億元，物業經營淨開支少17.2%，至1.22億元，主要因為租金佣金及淨推廣開支下跌，物業收益淨額挫4.8%，至11.37億元。

期內朗豪坊商場租金收益瀉8.4%，至3.47億元，物業收益淨額3.1億元，跌5.8%；朗豪坊辦公樓收益1.78億元，少8.2%，物業收益淨額1.62億元，減8.7%；花園道三號租金收益7.35億元，跌4.6%，物業收益淨額6.65億元，降3.3%。

集團指，上半年經營環境繼續受新冠肺炎疫情影響，雖然零售業在政府放寬限制社交距離措施後漸見曙光，但商業活動仍未完全回復至疫情前水平，令收入持續受壓；另指疲弱的需求及市場租金對寫字樓物業組合的租金收益構成壓力，雖然部分零售商戶的業績好轉，而分成租金亦從去年的谷底回升，但整體表現仍遠遜於2018年高峰期，因此朗豪坊商場的整體租金收益隨著基本租金回落而下跌。並指雖然今年下半年營商環境正逐步改善，但中美關係緊張及金融市場波動都可能延長本信託旗下物業市場租金的下行趨勢，料租金收益和每基金單位分派於今年持續受壓。

冠君今日收市報4.4元，跌0.02元或0.5%，成交額780萬元。以今日收市價計，冠君股息率約5.6厘。