基金放榜｜港股扭虧 外匯基金半年賺千億

香港金管局公布，外匯基金上半年投資收入1,027億元，按年增長9.7倍，其中香港股票及其他股票投資收益分別為125億元及464億元，去年同期分別虧損196億元及154億元：不過，債券投資收益則大減98.2%至13億元，外匯投資亦轉虧為盈，期內收益28億元，去年同期蝕244億元；及其他投資收益(私募基金及房地產投資估值變動等)397億元，去年同期虧損57億元。

支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款分別180億元及79億元。

金管局總裁余偉文表示，展望下半年，投資環境仍存在頗多變數。隨著環球主要經濟體新冠肺炎疫情逐漸受控，市場預期美國聯儲局或考慮開始逐漸縮減買債。與此同時，市場亦關注通脹上升是否暫時性，一旦通脹壓力升溫，觸發債息急升，將會造成金融市場波動。

至於今年上半年，持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟期內逐步復甦。他說，主要股票市場延續去年第四季升勢，以美股為例，標準普爾500指數年初至今反覆向上並屢創新高，上半年漲14.4%，外匯基金的股票組合因而錄得良好收益。債市則受預期通脹升溫影響，美國國債長期收益率於第一季顯著飆升，第二季略調整，但總體債券價格仍下跌，令債券組合的投資收入相對失色。總括而言，外匯基金的股債組合於上半年均錄得正回報。