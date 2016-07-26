增長較佳 薦體育內需股 小心息魔 港股恐受壓

憂│關│水│喉

美國聯儲局上周議息立場轉鷹，更有官員暗示最快明年底開始加息，預視提早收水，在金融股急瀉下，道瓊斯工業指數上周五重創533點或1.6%，收報33,290點，全周計則跌3.5%，創2020年10月以來最差。藍籌股美國預託價普遍走低，其中滙豐控股(005)ADR上周五挫近3%，恒生指數今料低開逾240點。

恒指上周微跌41點或0.14%，報28,801點，惟踏入「六絕月」中旬，大市已連跌三周，加上美股上周五顯著回吐，今日港股料繼續受壓。滙控與買方簽訂諒解備忘錄，落實以1歐元出售法國零售銀行業務，將向買方轉讓資產淨值約20億美元的相關業務，料交易於2023年上半年完成，出售料產生稅前虧損23億美元(約179億港元)。滙控ADR收市報45.89元，較本港收市跌2.8%。工商銀行(1398)及中國銀行(3988)ADR亦跌約0.9%及1.3%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，市場擔心聯儲局開始收水，上周美股急跌已反映有關消息，但仍要視乎內地股市是否能撐得住，若A股亦失守，港股跌幅會加大。本月餘下日子，他估計，港股就算不急跌，亦將反覆偏軟，料先下試28,300點。他續指，踏入第三季，料投資氣氛會維持審慎，特別是資金流向會否減少包括港股在內的全球股市投資規模。個別板塊方面，資金有可能由傳統周期股份，轉至成長類股份，除了科技股外，增長較佳的體育用品股或內需股亦會受追捧。如安踏體育(2020)上周發盈喜，股價亦創歷史新高。該股上周五收176元，升6.4%或10.6元。

此外，科技股持續受內地反壟斷政策及新業務投資左右其表現，市場人士預料，本月餘下日子大市維持反覆偏軟，展望第三季，業務有較佳表現的成長股可看高一線。

高盛修訂聯儲局首度加息預測時間由2024年首季，提前至2023年第三季，摩根士丹利曾料最快明年初加息。



內地新能源車 未來5年年均銷量升40%

另外，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒預計，未來5年內地新能源汽車銷量年均增速40%以上。他上周出席論壇時指，未來5至8年，內地將有近2億輛汽車面臨淘汰替換。新車市場至少逾2億輛，其中新能源汽車佔比將顯著提高達到20至30%。

中駿商管今招股 一手入場費4646元

新股方面，中駿集團(1966)分拆旗下物業管理業務，中駿商管智慧服務(606)將於今日開始招股，計劃發行5億股，香港公開發售佔一成或5,000萬股。招股價介乎3.7元至4.6元，集資最多23億元，每手1,000股入場費約4,646元。集資額約50%用於戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商；25%投資科技以改善服務質量及提高營運效率等。

該股引入4名基石投資者合共認購5.43億元股份，包括安踏體育副主席兼執行董事丁世家的家族信託、恒安國際(1044)執行董事許清流、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital，設有6個月禁售期。截至去年底，中駿商管擁有104個在管商業及住宅項目，在管總建築面積約為1,620萬方米，簽約總建築面積約為3,660萬方米。根據仲量聯行資料指，截至去年底，該集團在內地提供商業物業管理及運營服務的物業管理公司中排名第15位。該股將於周四定價，本月30日公布分配結果，7月2日在主板正式掛牌。



京東物流行使超額配股權 額外籌36億

京東物流(2618)指，聯席代表於上周五悉數行使超額配股權，涉及約9,137.41萬股。每股作價40.36元，額外集資約36.8億元。該股上周五收市報41.9元，跌0.2%或0.1元，成交約2億元，上市至今累升約3.8%。