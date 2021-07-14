外匯基金半年賺千億 憂通脹觸發金融波動

香港金管局公布，外匯基金上半年投資收入1,027億元，按年增長9.7倍，其中香港股票及其他股票投資收益分別為125億元及464億元，去年同期分別虧損196億元及154億元：不過，債券投資收益則大減98.2%至13億元，外匯投資亦轉虧為盈，期內收益28億元，去年同期蝕244億元；及其他投資收益(私募基金及房地產投資估值變動等)397億元，去年同期虧損57億元。



支付予財政儲備與香港特別行政區政府基金及法定組織款項分別180億元及79億元。

金管局總裁余偉文表示，展望下半年，投資環境仍存在頗多變數。隨著環球主要經濟體新冠肺炎疫情逐漸受控，市場預期美國聯儲局或考慮開始逐漸縮減買債。與此同時，市場亦關注通脹上升是否暫時性，一旦通脹壓力升溫，觸發債息急升，將會造成金融市場波動。



債券組合失色

至於今年上半年，持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟期內逐步復甦。他說，主要股票市場延續去年第四季升勢，以美股為例，標準普爾500指數年初至今反覆向上並屢創新高，上半年漲14.4%，股票組合因而錄得良好收益。債市則受預期通脹升溫影響，美國國債長期收益率於第一季飆升，第二季略調整，但總體債價仍下跌，令債券組合投資收入失色。總括而言，股債組合於上半年均錄正回報。