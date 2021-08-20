外資撤離｜金管局余偉文：外資看好中港機遇 或增投資

金管局總裁余偉文接受新華社專訪時指，《港區國安法》實施一年，香港社會恢復安寧，「一個穩定的營運環境，讓金融機構可以安心地在這裡營商，也讓國際投資者對投資香港市場有信心。」對於所謂外資撤離香港的傳言，他強調所接觸的投資者都看好香港的發展前景，事實和數字是對不實言論最有力的反駁。例如港元匯率在過去一年保持強勢，約500億美元資金流入港元體系，並沒有大規模資本流走跡象；香港銀行體系存款規模在2020年同比增長5.4%，今年上半年也保持穩定增長；私人銀行及私人財富管理業務的管理資產去年升25%，且增長勢頭有望持續。

余偉文續說，香港國安法最初推出的時候，國際投資者對這一法律不夠瞭解，尚有疑問需要解答，但最近6個月，他們最關心的還是如何更好抓住香港和內地市場的機遇，如何加強金融科技和綠色金融等新領域的發展，以及在考慮調撥多一點資源來港，擴展業務。

他又透露，本港金融發展有望再添動力，「債券通」南向通和粵港澳大灣區跨境理財通有望成為互聯互通新成員，正與內地金融管理部門在研究最後詳情，希望能夠盡快推出。倘這兩個新機制能推出，亦是內地資本市場開放的一個重要里程碑。