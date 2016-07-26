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多賺40% 股息率4.4厘 長和派80仙 增三成
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多賺40% 股息率4.4厘 長和派80仙 增三成
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長和增派中期息，為自2018年末期息後首次。(資料圖片)

半│年│成│績

長和系復增派息！長江和記實業(001)指，截至今年6月底半年純利183億元，按年多40.8%，中期息多三成，至0.8元，每手500股收息400元，為2018年末期業績後首次增派息，惟較2019年的0.87元仍低；長江實業集團(1113)中期息則派0.41元，亦飆20.6%。長和昨收報56.4元，升0.05元或0.1%，連同年初公布的1.7元末期息，股息率由4.1厘增至4.4厘。

長和上半年收入2,123.86億元，上升11.8%，EBITDA錄681.67億元，多14.8%，每股盈利4.75元，長和以呈報貨幣計算，港口及相關服務收益總額199.33億元、EBITDA錄69.83億元，分別增加24%及26%。另外隨逐步放寬限制封鎖措施及店舖停業大減，加上兌換影響，零售部門收益總額及EBITDA分別為826.21億元及67.25億元，增加12%及45%。

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長實半年多賺31% 擬將酒店改建住宅
長實半年純利83.55億元，增31.4%，每股盈利2.25元。期內物業銷售收入147.8億元，減24%，香港涉6億元，挫90%；內地銷售收入涉140.4億元，升28%。長實股價昨收報52.5元，跌0.9元或1.7%。集團指，香港推Sea to Sky預售，所有住宅單位售罄；另愛海頌和名日‧九肚山住宅單位的預售及西半山豪宅項目21 Borrett Road第1期住宅單位的銷售均理想，預期下半年於銷售完成及確認時將帶來溢利收益。目前可開發土地儲備約8,000萬方呎。

長和及長實主席李澤鉅表示，若沒有不可預期的情況出現，在全球從疫情復原下，相信長和全年增長步伐穩健；至於上半年出售歐洲鐵塔資產中，6項目已完成5項，回籠63億歐元，當中41億歐元已入帳，會優先用於物色投資機會、回購及提前償還債務等。至於長實，他透露計劃將部分酒店改建住宅，但會繼續興建新酒店，並相信疫後可見復甦。


九倉置業扭虧 反高潮曾瀉9%
另外九龍倉置業(1997)公布上半年轉虧為盈，純利29.7億元，去年同期虧損44.54億元；每股盈利0.98元，派中期息每股0.67元，削減14%。上半年基礎淨盈利32.7億元，跌14.8%。九倉昨午後曾瀉8.8%，見去年11月以來新低，收市跌幅收窄至3.6%，報38.8元。集團半年營業額升10%至74.85億元，海港城包括酒店的整體收入少11%，營業盈利挫17%；時代廣場整體收入跌幅收窄至8%，營業盈利瀉25%。


快手禁售期滿即大冧 失「紅底」
今年2月5日掛牌的快手(1024)昨上市滿6個月，上市禁售期屆滿即出現急瀉，股價低見88.7元，大瀉15.7%，收市仍挫15.3%或16.1元，至89.1元，失守「紅底」，成交額近38.7億元，為第四大活躍港股。以快手上市價115元計，累計已潛水22.5%，而上市後曾高見417.8元，即高位已瀉近八成，市值亦跌穿4千億元關，至3,707億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/多賺40-股息率4-4厘-長和派80仙-增三成-279225
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