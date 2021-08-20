大企業CEO對全球經濟信心 重回疫前水平

畢馬威在6月29日至8月6日期間，對內地、英國、美國、德國等，年營收超過5億美元企業的1325名CEO進行調查，結果顯示，全球最大企業的CEO對全球經濟前景信心，已恢復到疫情前的水平，並且大多數公司都希望通過收購來促進增長。

畢馬威表示，雖然新冠病毒Delta變異毒株仍然存在不確定性，但60%的企業CEO對未來3年的全球經濟充滿信心，高於2021年初類似調查中的42%。近90%高管表示，會在未來3年尋求收購交易。

全球經濟正強勁復甦

該行指出，儘管疫情持續存在不確定性，但CEO愈來愈相信全球經濟正在強勁復甦；他們將網絡犯罪、氣候變化和供應鏈風險視為增長面臨的最大威脅。

超過一半的受訪者表示，由於疫情，他們的供應鏈承受壓力。近80%受訪者稱，擬議的全球最低稅率制度對其增長目標構成重大影響。

去年8月的調查，有超過3分之2的受訪者表示由於疫情的關係，他們計劃削減辦公室空間，但新調查中該比例只有21%。