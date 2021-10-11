大灣區航空獲航空營運人許可證 成為本港第8家航空公司

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，於上周五（8日）獲民航處發出航空營運人許可證。民航處指，大灣區航空2020年7月提交申請，經仔細及全面評估大灣區航空能力，皆符合民航處要求後，民航處處長已按既定機制，簽發航空營運人許可證予大灣區航空公司。

大灣區航空早前申請經營104條航線，包括48個內地航點，而公司首架窄體客機波音737-800已抵港，並且有第二架航機準備交付使用，同時該公司早已招兵買馬，為啟航活動，進行得如火如荼。

預計2026有超過30架飛機投入服務

據大灣區航空對外公布資料，公司除了今年內引入的3架波音737-800型號飛機，在明年亦將增至7架同型號飛機，預計到2026年，其將會有超過30架波音737-800飛機投入服務。

招聘人手方面，大灣區航空預計年底機艙服務員人數可增至60人，明年增至200人，而機師人手明年將達100人。