大行報告｜大華料美國縮買債將左右港元走勢

大華銀行大中華區環球金融主管李國基指，美國聯儲局縮減購債計劃或將成為決定美元兌港元走勢最大因素。若與2013年的「縮減恐慌」比較，只要LIBOR-HIBOR息差保持在接近零的水平，美元兌港元的上行波動將有限。該行認為在2023年中聯儲局開始下一輪加息周期前，港元兌美元將維持可兌換性承諾中較高一端的7.75。

據聯邦公開市場委員會最新點陣圖顯示，加息預測將由2024年調至2023年，該行料美國將於2023年6月開始加息。加息前當局或在今年12月前開始縮減其資產購買規模，相信今年8月舉行的Jackson Hole Symposium上，宣布更多有關縮減資產購買規模細節。

另外，內地經濟仍在為人民幣走強提供基礎，對比起去年下半年人民幣直線升值8%，人民幣兌一美元將有更多雙向波動，其升值勢頭將有所減弱。大華銀行認為，美元整體前景有望在今年其餘時間企穩，明年兌亞洲外匯組合將轉為溫和走強，故未來美元兌人民幣走勢將變得溫和，今年第三及第四季料為6.43，而明年首季及第二季分別為6.45及6.48。