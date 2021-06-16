大行報告｜花旗薦高息股 顛覆性科技投資

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，恒生指數新經濟股佔比增加，內地上半年整頓科網行業時，拖累恒指上半年表現跑輸歐美。但隨著內地經濟復甦及通關有望，港股投資氣氛下半年有機會改善。

花旗發布《2021年下半年環球投資前瞻》報告，下半年投資主題包括，受惠復甦行業及市場，當全球經濟明年重新開放時，仍有一些新冠肺炎疫情周期性行業會顯著復甦，包括旅遊、酒店和部分房地產行業。

在低利率及高通脹下，看好浮動利率貸款，派息股票亦可增加投資組合收入方面發揮重要作用。至於科技股落後或歸因於多個因素，包括近期增長預期不可持續、從重新開放中受惠的周期性資金轉向、對通脹和利率上升的擔憂、美國稅收政策的潛在變化、內地加強監管等等。隨著健康護理科技和金融科技從近期高位大幅回落，這些主題為長期投資者提供了強大機會。雖然視頻會議或家用電子產品的投資可能會放緩一段時間，但網絡安全、金融科技和硬件投資方面的支出將持續。

投資科技股時，要留意企業是否有顛覆性或革命性的科技投資，揀選一些「可以行得好遠的股份」，包括5G、網絡安全、金融科技及人工智能等。綠色投資是勢不可檔的趨勢，可伺機買入智能電網、太陽能、風能、水力發電等。

對於本港經濟前景，黃栢寧預期，本港今年實質經濟增長6.2%，明年4.5%，目前經濟增長與年初變化不大，反映抗疫是長期行動，相信通脹不是大問題，但投資者要習慣未來通脹會略高。

最快年底減少買債 明年底加息

對於聯儲局貨幣政策方面，該行預測，聯儲局有機會於9月預告何時開始減少買債，最快年底開始減少買債行動，明年底加息，投資者宜在第三季末留意聯儲局議息後對於減少買債及加息的發言。