大行指中概股再掀回流 港料膺東方納斯達克

五│股│受│惠

內地收緊境外上市的監管，滙豐環球研究發表報告指，此舉有助提升海外上市企業質素，但短線會影響已有上市計劃的企業，並估計香港將出現新一浪中概股回流，有利增加股票供應以配合理財通的需求，並支持香港成為「東方納斯達克」。該行維持港股「增持」評級，並指港交所(388)、中銀香港(2388)、友邦保險(1299)、中國人壽(2628)及冠君產業信託(2778)可受惠。



報告指，250隻中概股中已有14隻回流，未回流的中國企業市值高達1萬億美元(約7.8萬億港元)，該行列出25間有條件回流的中概股，並指倘全數回流港股第二上市，有機會推動恒生指數每股盈利增長由11%，升至14%；市盈率(PE)亦會由13倍，上升至13.8倍。

滙豐研究又指，由於中概股回流有助增加港股成交，同時在理財通下會有更多內地投資者投資港股，因而有利金融及理財相關的股份，而部分收租股則受惠中環辦公室租賃需求上升。



港股受制二萬八 阿里遇空襲

整體大市方面，恒生指數連續三個交日受制二萬八，昨一度高見28,181點，揚394點，惟收市未能企穩報27,996點，走高208點或0.8%；國企股指數報10,174點，揚109點或1.1%；恒生科技指數則逆向走低，報7,661點，跌6點或0.1%，四連升斷纜。大市主板成交額1,511億元，大市沽空率14.7%。

兩大科技重磅股昨齊造好，騰訊控股(700)走高1.5%，至565元，阿里巴巴(9988)亦大漲2%，至210.6元。不過兩股沽空亦漸活躍，當中阿里單日沽空額28.4億元為近月高位，沽空率29.6%亦為一個月高；騰訊沽空額亦有10.5億元。



國泰上月載客升五成 貨運多17%

國泰航空(293)公布6月客貨運數據，上月載客4.06萬人次，按年多五成，但較新冠肺炎疫情前的2019年6月水平仍跌98.7%，累計上半年載客人次按年少96.4%，運力跌85%。貨運方面，上月運載10.94萬公噸貨物及郵件，按年多17.4%，但較2019年6月仍少33.3%。累計上半年載貨量跌17.6%，運力少31.9%。顧客及商務總裁林紹波表示，上月每日平均接載1,355名乘客，當中6月25日接載了2,011名乘客，是今年迄今新高。他預計今年第四季的客運運力為疫情前約30%水平。



澳門通關 推升莎莎六福銷售

莎莎國際(178)及六福集團(590)齊齊公布銷售數據大幅增長，並均指出由澳門通關及低基數帶動！莎莎指，6月底止首季香港及澳門營業額大升38.7%，至5.64億元，同店銷售升44.5%，每宗交易平均金額亦多27.1%。集團整體零售及批發營業額亦揚42.1%，至8.39億元，主要由於去年新冠肺炎疫情導致較低基數，及線上及澳門業務錄較高增長，但較2018/19年度同期比較，則減少59.3%，港澳零售店數目較3月底止再少兩間，至98間；整體則多兩間至234間。

六福亦公布6月底止首季整體同店銷售增長118%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別增長143%及93%，主要由於低基數效應，以及新冠肺炎疫情有效受控。至於港澳市場同店銷售增長則為111%，主要受澳門通關，澳門市場同店銷售爆升16.3倍帶動，香港則升47%；另外期內香港六福自營店減少1間，至46間。