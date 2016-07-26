大行指中港基金出手撈 美團京東低位彈逾兩成

科│指│報│捷

港股氣氛進一步緩和，科技股反彈愈見明顯。恒生科技指數3連跌後，昨大升2.5%或165點，至6,830點，30隻成分股中九成報升。多隻科技股低位彈逾兩成，當中微盟集團(2013)及美團(3690)昨分別急漲一成及8.4%表現最佳，兩股昨日高位較上月低位分別反彈33.2%及26.6%，另外昨揚4.3%的京東集團(9618)，亦由低位累升20.2%。有大行指，部分中港基金在科網大拋售後開始出手撈貨，但認為板塊短期內仍難轉勢。

野村有報告指，近日與市場溝通後，發現海外投資者對內地科網板塊態度較謹慎，主要憂慮內地監管力度再加大；相反中港基金態度則較為積極，雖然同樣認為無法預料監管環境變化，但部分香港及內地投資者已開始收集藍籌科網股如騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)，及科指成分股網易(9999)等，或有助減低行業進一步大瀉的風險。不過該行指，科網股短線仍會呈上落格局，估計持續回升可能要待第四季才出現，惟仍取決監管氣候能否回穩。該行仍看好網易、京東、阿里及騰訊等。

騰訊及阿里昨分別走高5.3%及2.2%，連同美團，單計ATM昨已推高恒生指數284點。恒指昨收報26,605點，上升322點或1.2%，意味ATM已佔大市近九成升幅。主板成交額1,608億元，單計ATM已佔330億元或兩成。

北水亦連續3個交易日掃貨，滬深港股通昨合共錄54.85億元淨買額，當中上海佔24億元，深圳佔30.85億元。騰訊及美團再成內地投資者的撈貨目標，前者滬深淨買額合共31.8億元，後者淨買18.6億元。不過中芯國際(981)及港交所(388)則走資，分別錄淨沽額6.8億元及8.8億元，前者昨跌2.6%，後者失1.1%。



港股明年下半年推實名制

另外，證監會就有關為本港證券市場引入俗稱「港股實名制」的投資者識別碼制度，以及場外證券交易匯報規定，將分別於明年下半年及2023年上半年實施，但仍需視乎系統測試及市場演練情況而定。證監會指，考慮到是次諮詢所接獲的意見，因而已推遲實施時間表，讓業界有更多時間作好準備。在投資者識別碼制度下，持牌法團及註冊機構須向港交所提交在聯交所發出證券交易指令的客戶名稱及身份證明文件資料；持牌法團及註冊機構亦須依據另一制度，就港交所上市的普通股及房地產投資信託基金的相關場外證券交易，向證監會匯報有關資料。

證監會市場監察部執行董事梁仲賢指，新制度將能夠及時而有效地監察香港證券市場運作，有助促進市場廉潔穩健和提升投資者信心，對香港作為優越的國際金融中心的地位尤關重要。



恒大洽售汽車物管部分股權

個別股份消息方面，中國恒大(3333)傳出擬出售恒大汽車(708)及恒大物業(6666)部分股份予國企及民企，引爆三股昨急升。恒大收市大升7.3%，恒大汽車走高8%，恒大物業更揚20.5%。股價異動後，三股收市後齊發公告指注意到股價異動，恒大表示，集團正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者，探討有關出售旗下部分資產，包括但不限於出售上市附屬公司恒大汽車及恒大物業的部分權益，惟尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。





九倉吳天海：港樓價難大跌

九龍倉(004)昨公布6月底止半年純利10.38億元，去年同期虧損17.41億元，核心虧損5.26億元，去年同期虧損11.32億元，收入123.37億元，按多升1.2倍，每股盈利0.34元，中期息0.2元，與去年同期相同。集團指，香港發展物業錄24.28億元收入，去年則沒有錄收入，營業盈利6.94億元，去年同期則蝕300萬元，主要受惠77/79 Peak Road四洋房完成銷售。內地投資物業收入升45%，至26.77億元，營業盈利多五成，至17.8億元；內地發展物業收入多2.6倍，至42.76億元，營業盈利7.14億元，增46%。

九倉主席吳天海指，本港樓市仍供不應求，加上銀根寬鬆、市場資金充足，相信樓價難大跌。但他指內地樓價回落地皮價格卻未見明顯調整，認為內地利潤率微薄，因而看淡內地樓市。九倉昨逆市下跌0.4%，報26.3元。



中電信預告明年派中期息

中國電信(728)上半年純利177億元(人民幣，下同)(約212.6億港元)，按年升27.2%，剔除一次性稅後收益後，多賺17%，每股基本淨利潤0.219元，不派中期息。集團移動用戶達3.62億戶，5G套餐用戶達1.31億戶，移動用戶ARPU增長2.9%；另外寬帶接入收入揚7.9%，寬帶綜合ARPU多5.9%。集團決定今年度派息比率約60%，A股發行上市後3年內將逐步提升至70%以上，及明年起將派發中期股息。中電信昨收報2.89港元，升0.7%。