奧運概念股尋寶 體育啤酒股秤先

周│五│開│幕

東京奧運本周五開幕，港股奧運概念股的尋寶遊戲亦進入白熱化，倘以奧運合作夥伴入手，體育用品股中以安踏體育(2020)及李寧(2331)概念最大，其次為官方贊助商有阿里巴巴(9988)，另外日清食品(1475)母企亦有贊助東奧，都值得注意。不過分析認為，在新冠肺炎疫情陰霾下，今次奧運氣氛遜色，概念股能否炒起仍為未知之數，但由於是在亞洲時區比賽，認為啤酒股會最受惠，體育用品股由於估值已偏高，只宜從估值落後者入手。

體育用品為奧運概念大熱，今年炒得最熱是特步國際(1368)及361度(1361)，累計今年分別飆2.7倍及2.5倍，但特步主力贊助內地馬拉松，361度則主力贊助亞運會。

要數真正奧運相關的品牌，首要提中國奧委會官方合作夥伴安踏，合共贊助28支中國國家隊，包括拳擊、跆拳道、體操、舉重、摔跤及游泳等，另外亦為中國代表團設計領獎服，旗下FILA更為中國香港代表隊設計奧運會制服。至於李寧則主要贊助羽毛球及乒乓球隊，同時為新加坡及澳洲等國家羽毛球隊贊助商，不過集團早前贊助印度代表團服裝，最終因印度民眾反對而解除合約。事實上安踏及李寧已發中期盈喜，業務勝一籌，前者預料多賺1.1倍，後者純利最少升1.6倍。

滑板納正式項目 中動向搶商機

有一點亦值得留意是，今年東京奧運會首次將滑板列為正式競賽項目，主力贊助馬術及劍擊隊的中國動向(3818)，旗下Kappa為中國滑板國家隊的戰略合作夥伴，並已推出國家隊同款滑板鞋，迎戰潛在的滑板熱。

相較特步及361度，以上三股表現仍未算瘋狂，安踏今年累漲約52%，本月仍升2%，暫連升5個月；李寧今年揚74%，本月回吐2%；中動向今年升52%，本月調整10%。

另外，今年東京奧運會中食品企業的合作夥伴之一為日清食品母企日清集團，不過日清食品股價未見突出，本月挫1.5%，今年則跌8.3%，能否子憑母貴在奧運期間彈起，值得留意。另外近日在低位見反彈的科網股中，以阿里巴巴為奧林匹克全球合作夥伴，阿里本月仍跌近半成，今年則累跌約一成。



蘇沛豐：留意潤啤寶勝TCL

招銀國際策略師蘇沛豐認為，在低迷氣氛下今年奧運概念股少且幾近「無炒過」，值得憧憬的是在電視觀眾增加的預期下，啤酒股可再上一層樓，當中華潤啤酒(291)因產品高端化而較青島啤酒(168)看高一線，值得吼回吐吸納。至於體育用品股，他指大部分估值已過高，但安踏在品牌效應及相對偏低估值下仍可留意，追落後則可現價吼寶勝國際(3813)。最後他認為黑馬股為受惠電視機需求上升的TCL電子(1070)，但只宜短線炒作。



理想汽車傳8月來港雙重上市

新股方面，繼小鵬汽車(9868)在港雙重上市後，據報去年7月在美國上市的理想汽車傳已在5月底向港交所(388)提交上市申請，擬以雙重上市方式來港上市，最快或8月掛牌，保薦人為高盛。據報道，理想汽車在美上市不足一年，便急於回港集資，主要原因是新能源板塊是現時市場大趨勢；若要等足上市兩年後再以第二上市方式，該公司憂屆時市場出現變化，令其集資計劃或面臨更多不確定性。理想汽車上周五收市報30.32美元，挫2.1%，市值約274.3億美元，上市至今累漲1.6倍。

此外據內地傳媒報道，蔚來汽車3月時已提交來港第二次上市申請，惟因涉及用戶信託持股等問題，上市計劃將推遲。該股上周五美國收報42.8美元，跌2%，市值逾700億美元，2018年9月上市至今累漲逾5.8倍。