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好友遇襲 ATM單日80證陣亡 結算前屠牛 科指重傷
23 分前
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港股期指結算恒生指數二萬六恒生科技指數牛證ATM阿里巴巴騰訊控股美團國企股指數沽空率港股通走資中國神華比亞迪建設銀行小米集團李寧配股非凡中國百富環球FBI
好友遇襲 ATM單日80證陣亡 結算前屠牛 科指重傷
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三大科技股昨拖低港股。(中通社)

失│二│萬│六

港股今日期指結算前夕，好友突遇襲！內地再現新冠肺炎疫情，恒生指數昨借勢回吐並失二萬六，惟更重傷者為30隻成分股皆沒錄升幅的恒生科技指數，全日瀉212點或3.2%，至6,441點。大市急瀉觸發單日206隻牛證遭「打靶」，當中「ATM」佔80隻或近四成。

恒指昨低見25,555點，最多挫483點，收市仍跌409點或1.6%，報25,628點，「ATM」阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)及美團(3690)為跌市元凶，前兩者挫近3%，後者更大跌5.1%，三股合共拖低恒指248點，佔跌勢六成；國企股指數報9,093點，失165點或1.8%。主板成交額1,207億元，大市沽空率14.6%。

多達69隻25,600點至25,900點收回水平的恒指牛證集體陣亡後，好友已退友至25,300點水平，距現價約300點差距。

滬深港股通亦連續兩日錄走資，昨合共淨沽額22.19億元，單計騰訊已淨沽出4.69億元，美團亦有1.93億元走資。另外中國神華(1088)、比亞迪(1211)、建設銀行(939)及小米集團(1810)在上海港股通亦分別走資4.4億元、2.4億元、2.5億元及1.6億元。

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李寧折讓最多9%配股。(資料圖片)

李寧配股籌最多78億

個別股份方面，按銷售文件顯示，李寧(2331)大股東非凡中國(8032)擬向投資者配售8,800萬股李寧，再向李寧認股8,800萬股，每股配售價介乎87元至89元，即最多集資78.3億元，以用作一般資本用及將來業務擴張，非凡中國需守90日禁售期。

李寧昨收報95.2元，即配售價折讓6.5%至8.6%。累計本月該股升5.6%。

百富環球傳遭FBI調查 急挫43%

另外，總部設於深圳的電子支付終端機服務商百富環球(327)昨插水，甫開市即跌3%，其後跌幅不斷擴大，最終於10時56分停牌，停牌前瀉43%，報5.4元，成交1.63億元，停牌前市值約59.4億元，開市不足1.5小時，失去45億元市值。

據媒體報道，美國聯邦調查局(FBI)周二突擊搜查百富環球佛羅里達辦事處，有指其可能參與對美國和歐盟的網絡攻擊。百富環發通告指正待刊發關於內幕消息的公告。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/好友遇襲-atm單日80證陣亡-結算前屠牛-科指重傷-290533
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