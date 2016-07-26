好友遇襲 ATM單日80證陣亡 結算前屠牛 科指重傷

失│二│萬│六

港股今日期指結算前夕，好友突遇襲！內地再現新冠肺炎疫情，恒生指數昨借勢回吐並失二萬六，惟更重傷者為30隻成分股皆沒錄升幅的恒生科技指數，全日瀉212點或3.2%，至6,441點。大市急瀉觸發單日206隻牛證遭「打靶」，當中「ATM」佔80隻或近四成。

恒指昨低見25,555點，最多挫483點，收市仍跌409點或1.6%，報25,628點，「ATM」阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)及美團(3690)為跌市元凶，前兩者挫近3%，後者更大跌5.1%，三股合共拖低恒指248點，佔跌勢六成；國企股指數報9,093點，失165點或1.8%。主板成交額1,207億元，大市沽空率14.6%。

多達69隻25,600點至25,900點收回水平的恒指牛證集體陣亡後，好友已退友至25,300點水平，距現價約300點差距。

滬深港股通亦連續兩日錄走資，昨合共淨沽額22.19億元，單計騰訊已淨沽出4.69億元，美團亦有1.93億元走資。另外中國神華(1088)、比亞迪(1211)、建設銀行(939)及小米集團(1810)在上海港股通亦分別走資4.4億元、2.4億元、2.5億元及1.6億元。

李寧配股籌最多78億

個別股份方面，按銷售文件顯示，李寧(2331)大股東非凡中國(8032)擬向投資者配售8,800萬股李寧，再向李寧認股8,800萬股，每股配售價介乎87元至89元，即最多集資78.3億元，以用作一般資本用及將來業務擴張，非凡中國需守90日禁售期。

李寧昨收報95.2元，即配售價折讓6.5%至8.6%。累計本月該股升5.6%。

百富環球傳遭FBI調查 急挫43%

另外，總部設於深圳的電子支付終端機服務商百富環球(327)昨插水，甫開市即跌3%，其後跌幅不斷擴大，最終於10時56分停牌，停牌前瀉43%，報5.4元，成交1.63億元，停牌前市值約59.4億元，開市不足1.5小時，失去45億元市值。

據媒體報道，美國聯邦調查局(FBI)周二突擊搜查百富環球佛羅里達辦事處，有指其可能參與對美國和歐盟的網絡攻擊。百富環發通告指正待刊發關於內幕消息的公告。

好友遇襲 ATM單日80證陣亡 結算前屠牛 科指重傷