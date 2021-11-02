字節跳動張一鳴據報卸任董事會主席 新任CEO梁汝波將接任

字節跳動創始人張一鳴卸任董事會主席職務，繼5月份宣布卸任執行長後，進一步淡出字節跳動工作。

《彭博》引述消息稱，新任CEO梁汝波將在董事會，接任張一鳴的席位。字節跳動董事會由五個成員組成，其中包括投資者海納國際集團和紅杉中國的代表。消息指，現年38歲的張一鳴仍將參與制定公司的長期戰略。字節跳動和TikTok不予置評。

字節跳動曾多次傳出上市消息

據內媒《晚點LatePost》指，張一鳴退任，是字節跳動CEO交接過渡期的終點。2021年5月宣布卸任CEO一職後，他雖然和接替者梁汝波一起參加雙月全員會，但也有了時間關心非重點業務、飛去其他城市，甚至去檢查了前端代碼。

事實上，字節跳動曾多次傳出上市消息，去年中甚至已傳出計劃在港上市。不過，公司當時已經予以否認，張一鳴更回應指「需再等一等」。惟直至其卸任董事會主席職務，公司仍未完成上市。