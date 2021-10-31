字節跳動組織架構調整 頭條、西瓜併入抖音

內地媒體報道，字節跳動CEO梁汝波發布內部信，宣布組織架構調整。

內部信稱，集團按照「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」的原則，將成立六個業務板塊：頭條、西瓜、搜索、百科以及國內垂直服務業務，併入抖音。該板塊負責國內訊息和服務業務的整體發展，為使用者提供更優質的內容及服務。

TikTok周受資不再兼任字節跳動CFO

員工發展部門的技能與職業培訓職能，則會轉型為職業教育業務，併入大力教育板塊。飛書、EE、EA合併成飛書業務板塊，該板塊聚焦提供企業協作與管理服務。火山引擎聚焦打造企業級技術服務雲平台，將字節跳動發展過程中積累的經驗方法、技術工具和平台能力開放給外部企業。

另外，朝夕光年負責遊戲研發與發行，面向全球用戶與開發者，提供頂級遊戲和打造玩家社群。TikTok負責TikTok平台業務，同時也支持海外電商等延伸業務的發展。

各個業務板塊負責人將向梁汝波直接滙報。TikTok負責人周受資不再兼任字節跳動CFO，公司財務部向梁汝波滙報。信中稱，以上組織結構及系統組態調整，將會陸續完成。