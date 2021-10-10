季度數據｜佐丹奴上季銷售額減11.6%

佐丹奴國際(709)公布，今年9月底止季度銷售額6.54億元，按年少11.6%，線上業務貢獻12.8%，上升4.2個百分點。分區銷售額中，港澳地區佔8,600萬元，按年多近41%，內地錄1.61億元，增1.9%，東南亞及澳洲則大減39.2%，至1.49億元；期內集團可比較門市銷售額跌2.3%，去年同期則挫25.1%。累計首9個月，銷售額錄32.15億元，多5.2%。

倘單計9月銷售額為3.4億元，按年多7.3%，按月多28.3%，為上季表現最好的月份。

集團在9月底止存貨5.65億元，增加9,500萬元，大增是由於季度大部分時間台灣和東南亞市場延長控制社交距離，且商品多為「常青」產品，常年暢銷東南亞市場，自9月初以來，這些商品以正常毛利率一直在快速銷售。而扣除銀行貸款後的現金及銀行結存約8.63億元，少11.1%，下降主要是由於存貨餘額增加，而自社交距離放寬以來存貨已逐漸被銷售消化。