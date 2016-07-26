將軍澳新盤｜海茵莊園料周末次輪銷售最少312伙

九龍建業(034)將軍澳海茵莊園於上周日加推第3號價單，九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，日內公布次輪銷售安排，料本周末進行，涉最少312伙，不設大手組別，買家最多每人認購2伙。

九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，次輪銷售料本周四(4日)截止接受認購，暫累錄逾4,000票，目標本周六(6日)次輪銷售。

鄭子宏稱，項目上周六(10月30日)首輪發售438伙，售出343伙，套現逾21億元，當中開放式單位全部售罄，而內園景單位受追捧。首輪買家中以將軍澳區內為主，佔約50%；而30%為投資客；主力為年輕買家，涉約六成。

發展商隨後新加推312伙，涵蓋開放式至兩房，實用面積由204至428方呎。維持最高3%折扣優惠，單位折實售價由388.8萬元起，折實呎價19,059元起，折實平均呎價23,719元。

牛池灣補地價項目料提供逾2000伙

九建牛池灣清水灣道35號早前以逾96億元完成補地價，每方呎樓面補價約4,464元，成為市區最大宗補地價個案。最高可建樓面約216萬方呎，規模超越觀塘凱滙的總樓面面積約185萬方呎。

清水灣道35號鄰近牛池灣村及港鐵彩虹站，前身為聖若瑟安老院項目。完成補地價後，重批地段為新九龍內地段第6458號，最高可建樓面約216萬方呎，住宅樓面最多可建約147萬方呎，而商業部分則最多可建約68萬方呎。

陳淑芳稱，集團認為補地價金額合理，地段交通方便，計劃提供超過2,000個單位，不過類型暫未定位，但強調屬「極優質物業」，部署5年內推出應市。

九建早前指，計劃發展為一個集零售購物中心及5幢住宅大樓於一身之發展項目，當中商場佔地逾10萬方呎。