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將軍澳新盤｜海茵莊園料周末次輪銷售最少312伙
3 小時前
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樓市樓價一手新盤海茵莊園將軍澳九龍建業鄭子宏陳淑芳次輪銷售牛池灣補地價
將軍澳新盤｜海茵莊園料周末次輪銷售最少312伙
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海茵莊園最快日內公布次輪銷售安排，料本周末進行，涉最少312伙。

九龍建業(034)將軍澳海茵莊園於上周日加推第3號價單，九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，日內公布次輪銷售安排，料本周末進行，涉最少312伙，不設大手組別，買家最多每人認購2伙。

九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，次輪銷售料本周四(4日)截止接受認購，暫累錄逾4,000票，目標本周六(6日)次輪銷售。

鄭子宏稱，項目上周六(10月30日)首輪發售438伙，售出343伙，套現逾21億元，當中開放式單位全部售罄，而內園景單位受追捧。首輪買家中以將軍澳區內為主，佔約50%；而30%為投資客；主力為年輕買家，涉約六成。

發展商隨後新加推312伙，涵蓋開放式至兩房，實用面積由204至428方呎。維持最高3%折扣優惠，單位折實售價由388.8萬元起，折實呎價19,059元起，折實平均呎價23,719元。

牛池灣補地價項目料提供逾2000

九建牛池灣清水灣道35號早前以逾96億元完成補地價，每方呎樓面補價約4,464元，成為市區最大宗補地價個案。最高可建樓面約216萬方呎，規模超越觀塘凱滙的總樓面面積約185萬方呎。

清水灣道35號鄰近牛池灣村及港鐵彩虹站，前身為聖若瑟安老院項目。完成補地價後，重批地段為新九龍內地段第6458號，最高可建樓面約216萬方呎，住宅樓面最多可建約147萬方呎，而商業部分則最多可建約68萬方呎。

陳淑芳稱，集團認為補地價金額合理，地段交通方便，計劃提供超過2,000個單位，不過類型暫未定位，但強調屬「極優質物業」，部署5年內推出應市。

九建早前指，計劃發展為一個集零售購物中心及5幢住宅大樓於一身之發展項目，當中商場佔地逾10萬方呎。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/將軍澳新盤｜海茵莊園料周末次輪銷售最少312伙-291225
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