專訪｜36年老牌企業轉型新經濟 信興科技謀攻電動小巴

信興集團旗下信興科技擁有36年歷史，當一間代理樂聲牌(Panasonic)文儀器材及通訊產品等為主業的老牌公司，走到科技大爆炸的今天，再加上主業面臨飽和的困局下，選擇了以積極轉型迎戰，而集團看中的，是正極速膨脹、近年炙手可熱的電動車市場。信興科技董事總經理吳福強接受本報訪問時透露，除了2015年開始投入的電動充電設施安裝業務外，已計劃未來一至兩年內以代理形式引入電動小巴至香港，進軍商用電動車市場。

港府今年3月公布首份《香港電動車普及化路線圖》，引領香港在2050年前達致車輛零排放的路向，同時亦是信興科技規劃公司未來發展的新指路燈。

料兩年內引入 先瞄準綠van

吳福強稱，內地商用電動車市場發展領先全球，深圳及珠海巴士均已電動化，信興科技將以成立合資公司的形式，與內地優質車廠公司洽商，合作未來一至兩年引入電動小巴，目標客戶是全港3,300架綠色小巴市場的營運者、屋苑或公司接駁小巴經營者及校巴公司。他表示，以擁有固定路線的小型巴士為集團商業電動車業務的切入點，主要是考慮到充電站的配合，「商用車要高壓直流充電，要一定充電空間配合，香港地少人多搵地困難，與政府磋商土地規劃最棘手，所以集團首先會主攻有固定路線、可在站頭充電嘅循環線小巴。」

不過身兼香港電動車業總商會理事會員的吳福強認為，雖然商用車普及對環保貢獻更大，但在充電站的限制下，本港短線仍以私家電動車發展空間較大。截至今年9月底，香港有4,639個充電器供公眾使用，包括2,408個中速充電器及779個快速充電器，分布全港18區。吳福強指，自特斯拉(Tesla)2015年在港推電動車，已透過樂聲安排，由集團處理特斯拉的充電站安裝以及相關諮詢服務，至今仍緊密合作，且訂單增長明顯，其他品牌電動車車主、以及屋苑的集體安裝亦是目標客戶；近一年信興科技亦進攻商場電動車快速充電的安裝，處理過的項目包括樂富中心、黃大仙中心及長沙灣廣場等。

年安裝千支充電器 冀增五成

港府今年推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，預期3年涵蓋約6萬個私人停車位，現正接受申請。目前信興科技每周平均安裝約20支充電裝置，1年約千個，吳福強指政府的3年計劃令每年有2萬個充電車位受惠，並預計未來兩年集團可安裝約3千個充電器，意味兩年複合增長達五成。

文儀市場飽和 收入佔比漸減

除了電動車及相關業務，信興科技的轉型計劃還包括電子商貿及加強樂齡產品開發(見另文)。吳福強指目前文儀器材及通訊產品等業務仍為集團帶來主要收入，但業務已飽和，部分產品功能已漸被軟件取代。在市場需求改變下，吳福強相信將來電動車、電子商貿及樂齡業務佔比會持續上升，當中以電子商貿發展最快，但電動車長遠潛力最大。

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