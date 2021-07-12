尋寶指標｜再有10企盈喜 汽車股又有佳音

港股近日盈喜不斷，今日收市後暫再多10股報喜訊，當中佳音不絕的汽車股再有一員有好消息！和諧汽車(3836)預告，今年上半年多賺不少於60%，因豪華及超豪華品牌新車銷量增加；售後業務穩健增長；以及汽車金融佣金及其他服務佣金增加帶動本集團增值服務收入增加等。以去年同期賺2.34億元人民幣計，即期內純利約3.7億元人民幣。該股今日收市報3.97元，漲1.5%或0.06元。

中國電信(728)初步預計，今年上半年純利介乎175.76億至178.55億元人民幣(約214.5億至217.9億港元)，按年增26%至28%，營業額2,136.06億元至2,184.17億元，漲11%至13.5%。扣除非經常性損益後賺160.66億元至163.55億元，上揚11%至13%。該股指，期內移動、寬帶用戶價值穩步提升，天翼雲高速增長，產業數字化收入佔比持續提升，網絡運營及支撐成本、銷售費用增幅得到良好管控。未來將持續拓展「雲改數轉」戰略，強化科技創新，加快5G、雲和人工智能的融合發展。冀保持全年收入和利潤的快速增長勢頭。

中電信今日收市報2.99元，跌0.7%或0.02元，成交約1.9億元。

另外，藥明康德(2359)發盈利預喜，預期截至今年6月底止中期純利按年增加53%至55%，以去年同期賺17.17億元人民幣計，即期內純利26.3億至26.6億元人民幣，期內收入強勁增長，加上合同研發與生產(CDMO)等業務良好發展，內地新冠肺炎疫情導致的成本影響已基本去除，故臨床研究及其他合同研究服務(CRO)較去年同期錄高增長；自去年同期疫情期間的低生產力期全面恢復，生產力及經營效率持續提升，營業利潤大幅增長。該股今日收報184.2元，揚0.7%或1.2元，成交4.2億元。

其他盈喜股份有弘陽服務(1971)、興證國際(6058)、上海石油化工(338)、神冠控股(829)、合一投資(913)、九興控股(1836)及中國建築興業(830)。