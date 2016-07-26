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尋底未完｜大摩最淡看20500 恒大拖冧30內房物管新低
2 小時前
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中國恒大集團恒生指數內房世茂融創綠城中國摩根士丹利摩笛大摩港交所華人置業陳凱韻劉鑾雄御用證券行天發證券
尋底未完｜大摩最淡看20500 恒大拖冧30內房物管新低
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恒指四日累跌逾千五點。(中通社)

四│日│狂│瀉

中國恒大集團(3333)債務漩渦持續擠壓大市！恒生指數昨收報24,667點，大挫365點或1.5%，連跌4日累瀉1,538點，為去年11月初後10個月低。恒大單日再瀉6.4%，並續拖累內房一併走弱，世茂集團(813)向下走10.5%，融創中國(1918)瀉11.3%，綠城中國(3900)亦暴挫12.3%，昨與內房及物管等房產相關股份中，多達30隻創最少一年低或上市後低，反映跌勢之慘烈。而此時摩根士丹利的摩笛又奏起，發報告將恒指目標下調，最淡看20,500點，潛在跌幅逾四千點。

內房接連大瀉後，恒生中國內地地產指數昨亦挫6.6%，至4,229點，今年累跌25%，大跑輸恒指同期9.4%跌幅。

恒大失禁式大瀉之際，據港交所(388)股權披露，華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)再於上周五(本月10日)以每股平均價3.5812元，沽出2,443.6萬股恒大，套現約8,751萬元。值得留意是，甘比最新持有恒大約10.56億股，較上月26日首持減持後的11.87億股，累減近1.32億股，意味在上周五前仍有毋須披露的減持行動，假設全數以3.5812元沽出，套現金額料約4.7億元。

另外，被指為劉鑾雄「御用證券行」的天發證券，近日的恒大持倉突然大增，上周三單日新增9,362萬股，令總持倉達1.778億股，佔恒大股權1.34%，市值約4.7億元。

監管風險恐未完全反映

大摩報告指，在內地持續的監管壓力下，對內地經濟增長預測趨審慎，因而將2021及2022年企業盈利增長預測亦下調，令指數目標亦相應降低。該行下調恒生指數今年基本目標約一成，由26,900點，降至24,400點，在最熊預測下，恒指目標亦降至20,500點，較現價仍有16.9%或4,167點潛在跌幅；國企股指數看亦由9,500點，降至8,750點，最淡看7,100點。該行對內地股票審慎，且相信監管風險仍未完全在股市反映，在不明朗因素下將股市估值下調。
 

尋底未完｜大摩最淡看20500 恒大拖冧30內房物管新低

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/尋底未完｜大摩最淡看20500-恒大拖冧30內房物管新低-285255
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