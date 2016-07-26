尋底未完｜大摩最淡看20500 恒大拖冧30內房物管新低

四│日│狂│瀉

中國恒大集團(3333)債務漩渦持續擠壓大市！恒生指數昨收報24,667點，大挫365點或1.5%，連跌4日累瀉1,538點，為去年11月初後10個月低。恒大單日再瀉6.4%，並續拖累內房一併走弱，世茂集團(813)向下走10.5%，融創中國(1918)瀉11.3%，綠城中國(3900)亦暴挫12.3%，昨與內房及物管等房產相關股份中，多達30隻創最少一年低或上市後低，反映跌勢之慘烈。而此時摩根士丹利的摩笛又奏起，發報告將恒指目標下調，最淡看20,500點，潛在跌幅逾四千點。

內房接連大瀉後，恒生中國內地地產指數昨亦挫6.6%，至4,229點，今年累跌25%，大跑輸恒指同期9.4%跌幅。

恒大失禁式大瀉之際，據港交所(388)股權披露，華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)再於上周五(本月10日)以每股平均價3.5812元，沽出2,443.6萬股恒大，套現約8,751萬元。值得留意是，甘比最新持有恒大約10.56億股，較上月26日首持減持後的11.87億股，累減近1.32億股，意味在上周五前仍有毋須披露的減持行動，假設全數以3.5812元沽出，套現金額料約4.7億元。

另外，被指為劉鑾雄「御用證券行」的天發證券，近日的恒大持倉突然大增，上周三單日新增9,362萬股，令總持倉達1.778億股，佔恒大股權1.34%，市值約4.7億元。

監管風險恐未完全反映

大摩報告指，在內地持續的監管壓力下，對內地經濟增長預測趨審慎，因而將2021及2022年企業盈利增長預測亦下調，令指數目標亦相應降低。該行下調恒生指數今年基本目標約一成，由26,900點，降至24,400點，在最熊預測下，恒指目標亦降至20,500點，較現價仍有16.9%或4,167點潛在跌幅；國企股指數看亦由9,500點，降至8,750點，最淡看7,100點。該行對內地股票審慎，且相信監管風險仍未完全在股市反映，在不明朗因素下將股市估值下調。



尋底未完｜大摩最淡看20500 恒大拖冧30內房物管新低