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小米造車再有進展！雷軍到訪吉林「汽車城」與一汽集團深度洽談
4 小時前
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小米造車再有進展！雷軍到訪吉林「汽車城」與一汽集團深度洽談
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小米創辦人雷軍到訪吉林「汽車城」，與一汽集團深度洽談。（資料圖片）

小米（1810）造車再有進展。據內媒報道，小米創辦人雷軍上周四（9日），到訪被籲為「汽車城」的吉林省長春，除拜訪省委書記景俊海等一眾官員之外，亦到中國一汽集團，就合作事宜進行深度洽談。一汽集團為內地汽車生產廠商之一，合資品牌包括一汽豐田及一汽大眾。

小米股價開市偏軟，現報23.3元，挫3.32%，成交額15.8億元。

景俊海指出，小米集團作為全球知名的企業集團，在消費電子及智慧製造領域具有較強的研發和生產能力。吉林工業基礎好、科研實力強、人才儲備足，雙方在現代新型汽車製造等領域合作前景十分廣闊。

雷軍：主動加強與吉林汽車企業對接合作

雷軍則表示，一定搶抓汽車產業與消費電子深度融合的有利契機，充分發揮自身科技創新和生態整合優勢，主動加強與吉林汽車企業對接合作，努力打造高品質汽車產品。

內地近日傳出，小米汽車計劃2024年上半年出車，而近幾個月，公司一直與正與零部件供應商洽談合作。其初步目標是2024年，推出首款智能電動車。此後3年，每年推出一款新車，3年總銷量望可達到90萬輛。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

相關新聞：小米造車！小米汽車據報2024年「出車」　3年目標賣90萬輛　公司不予置評

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/小米造車再有進展！雷軍到訪吉林「汽車城」與一汽集團深度洽談-284510
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