小米造車！小米汽車據報2024年「出車」 3年目標賣90萬輛 公司不予置評

內地傳媒報道，小米集團(1810)旗下小米汽車計劃在2024年上半年「出車」。

內媒《36氪》引述多位接觸到某零部件巨頭的知情人士透露，近幾個月，小米方面一直與該零部件公司洽談合作，並披露了小米汽車的初步計劃，計劃在2024年上半年出車。

小米：不予置評

消息人士更稱，小米汽車的野心很大，計劃在2024年出車後，此後三年，每年推出一款新車，並在此三年的總銷量要達到90萬輛。惟小米集團對此表示不予置評。不過，受消息刺激，小米最新報24.1元，升2.12%，成交額約10.61億元。

報道指，小米汽車團隊架構已有雛形。此前的小米汽車籌備組。已經更名為汽車部，並下設產品部、智能座艙部、自動駕駛部、整車硬件部、動力系統部、智能製造部等10餘個部門，意味小米汽車開始全面啟動。

電動車公司紛紛轉型 汽車市場競爭大

事實上，今年來多家電動車公司都轉型，報道指，小米董事長雷軍也意識到小米汽車問世後，會是一片紅海，因此決定用「BOM（物料清單）虧10%的方式」進入這一市場。

為加快造車進度，小米已斥資近8000萬美元收購自動駕駛技術團隊Deepmotion，預期將為小米汽車直接輸入30多人的自動駕駛研發團隊，再加上小米技術委人員的內部轉職和外部招聘，目前小米自動駕駛團隊已有逾150人。

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