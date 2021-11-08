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小紅書最新估值高達200億美元　傳今年底前來港上市
1 小時前
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小紅書內地版Instagram融資淡馬錫騰訊阿里巴巴上市
小紅書最新估值高達200億美元　傳今年底前來港上市
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小紅書最新估值高達200億美元，傳今年底前來港上市。（網上圖片）

內地傳媒報道，有「內地版Instagram」之稱的小紅書最近完成最新一輪5億美元（約39億港元）的融資，由淡馬錫及騰訊（700）領投，阿里巴巴（9988）、天圖投資、元生資本等現有舊股東亦有參與，投後估值高達200億美元（約1,560億港元），較8月時的100億美元急升一倍。報道引述小紅書稱，本輪融資以原有股東增持為主。

小紅書計劃轉至香港上市

此前，外電報道指，小紅書計劃將上市地點由美國轉到香港，最快今年提交上市申請集資規模介乎5億至10億美元（約39億至78億港元）。創立8年的小紅書已經完成了5輪融資，最近一輪是在2018年6月，由阿里領投的3億美元（約23.4億港元）D輪融資。

報道提到，2020年上半年小紅書，還進行過一輪私募融資，彼時其估值已經觸及50億美元（約390億港元），到2020年底則漲至60億美元（約468億港元）。到2021年中，小紅書在二級市場的行情一路走高，估值直逼100億美元（約780億港元）。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/小紅書最新估值高達200億美元　傳今年底前來港上市-292207
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