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小鵬汽車料2025年內地新能源車滲透率達五成
4 小時前
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小鵬汽車料2025年內地新能源車滲透率達五成
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小鵬汽車料2025年內地新能源車滲透率達五成。（資料圖片）

小鵬汽車（9868）創辦人及CEO何小鵬出席「1024小鵬汽車科技日」時指，預計2025年內地新能源汽車滲透率將達50%。

何小鵬指，希望小鵬汽車能做到全國首個量產配置碳化矽芯片的800V高壓平台，支援充電5分鐘即可續航200公里，同時亦將推出配套的480kW高壓超充樁，以及可以一次滿足30輛車的儲能站。

小鵬：自建充電網絡最全面的內地汽車品牌

小鵬汽車表示，其公司為自建充電網絡最全面的內地汽車品牌，其品牌超充站累計有439台，覆蓋121個城市；免費站則共有1,648座，覆蓋221個城市。

而對於小鵬汽車於活動上發布了第6代飛行器，何小鵬表示，第6代飛行器將有望在2024年迎來量產，售價100萬元人民幣以內。他又預告，小鵬汽車即將推出「智駕分」智能輔助駕駛安全體系。系統與Tesla早前推出的「安全評分系統」相似，會對駕駛者進行安全培訓和安全考試，並對駕駛行為作評估。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/小鵬汽車料2025年內地新能源車滲透率達五成-290018
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