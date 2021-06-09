已故「舖王」波叔家族續減磅 東海、鴻星或中秋後結業

已故「舖王」波叔鄧成波家族，目前正全面評估旗下各項業務。據《明報》引述消息指，其在個多月前已定下死線，如相關業務未能於3個月內達至收支平衡，將於中秋後結業，據悉包括手上的連鎖中式酒家東海及鴻星。

發言人：對市場傳聞不予置評

據了解，早前東海等酒家已一直努力變招節省成本，例如像坊間酒樓一樣推出「無薪假」，甚至要求員工「跑數」，以「多勞多得」方式設下業務指標，如未能達標可能會六折支薪等。不過，暫未知道東海等酒家業務能否達標，逃過大股東家族「止蝕」命運。

相關傳媒上周向陞域集團，就裁員及東海、鴻星等可能結業查詢。發言人回應稱，對市場傳聞不予置評，指集團會適時審視業務及人員配置來靈活回應市場需求。

「大房」奪家族生意話語權

據了解，波叔五子鄧耀昇旗下的「陞域集團」近月已裁撤不少員工或要求員工自行離職，料本月底會再裁減一批員工。消息人士指出，有別於外間此前一直將鄧耀昇視為波叔接班人，五子鄧耀昇旗下的陞域在功能上，主要是充當家族業務管理者。

而近年陞域管理的不少業務受疫情影響，轉型方向失利，令一向主營穩陣生意、做「包租公」的鄧氏家族，近年資金周轉陷入困難。在波叔去世後，家族生意主要話語權，已落在「大房」手上，現時鄧耀昇「話事權」已大幅削弱，而由他一手創立的陞域集團，亦不得不大幅炒人「止血」。