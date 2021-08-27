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巴菲特入股日本五大貿易商 一年勁賺156億元 回報率逾30%
2 小時前
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股神巴菲特東京交易所
巴菲特入股日本五大貿易商 一年勁賺156億元 回報率逾30%
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巴菲特入股日本五大貿易商，一年勁賺156億元。

據《彭博》報道，股神巴菲特去年8月一擲60億美元(約468億港元)投資日本五大貿易企業股票。一年過去，現時巴菲特投資旗艦巴郡在日本東京交易所投資的股票價值已累升30%，不計股息，賺獲20億美元(約156億港元），回報率超過30%，跑贏日本東證股價指數21%的升幅。  

報道稱，巴郡買入的5隻股票，包括伊藤忠商事株式會社(Itochu Corp)、丸紅株式會社(Marubeni Corp)、三菱集團(Mitsubishi Corp.)、三井物產株式會社(Mitsui & Co. Ltd.)及住友商事(Sumitomo Corp.)。  

東海東京證券分析師Hideaki Kuribara表示：「他買入的時機不錯，我預計他會持有很長一段時間，長期來看，這些投資可能會取得成功。這正是你對他的期望。」

不過，儘管他的投資取得了成功，但巴菲特對日本市場的押注並沒有引發大批外國投資者效仿。相反，很多投資者仍因疫情和政治領導的不確定性而選擇在場外觀望。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/巴菲特入股日本五大貿易商-一年勁賺156億元-回報率逾30-282661
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