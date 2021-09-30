市傳新世界鄭家純將接手邱達昌有線寬頻手上持股 總值或逾5千萬元

有線寬頻（1097）昨日停牌，以待刊發可能涉及香港收購及合併守則消息。市場傳出作為有線寬頻大股東的永升亞洲財團，或出現股權變動。永升亞洲股東之一的遠東發展（035）主席邱達昌或會退出，把持股易手新世界（017）主鄭家純。若鄭家純接貨，其在永升亞洲持股將由45.5%增至70%。

邱達昌所轉讓權益或價值5,137萬元

永升亞洲目前持有的有線寬頻股權，達43.22%（即30.84億股），若悉數行使所持兩筆長期可換股證券，其持股量最多可增至72.29%。而其他股東持股，則將由56.78%攤薄至27.71%。按永升亞洲持股，以及邱達昌擁有永升亞洲24.5%持股量計，推算他轉讓7.56億股有線寬頻權益的股份，價值5,137萬元。

永升亞洲其餘兩名股東，分別為富力地產（2777）主席李思廉，以及弘毅投資創辦人趙令歡。

有線寬頻：不評論相關消息

有線寬頻昨早開始停牌，以待刊發可能涉及香港收購及合併守則，以及根據證券及期貨條例下內幕消息條文。該股停牌前報0.068元，現仍未復牌。有線寬頻不評論相關消息。

有線寬頻截至今年6月底止上半年，收入為4.93億元，按年跌6%；虧損1.75億元，去年同期蝕1.76億元。集團現金及銀行結餘為1.95億元，受限制銀行結餘1,100萬元。