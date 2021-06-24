市場調查｜安永維持港新股市場全年集資額3500億

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，預期上半年香港以首次公開發售(IPO)集資額約2,108億元，升1.2倍，排名全球第三，料有45間公司上市，減24%，考慮到環球寬鬆政策已持續一段時間，對市場接下來的籌資能力有憂慮，加上預期有部分IPO未必可於今年內完成等外部因素，維持全年集資約3,500億元的保守預測。

安永《中國內地和香港IPO市場》報告指，隨著新冠肺炎疫情緩和，全球上半年IPO較為活躍，共有1,020家企業在全球上市，籌集資金2,106億美元(約1.64萬億港元)。與去年同期相比，交易宗數和集資額分別上升138%和199%。內地仍是全球主要上市地，佔全球IPO交易宗數和集資額均為29%。預計上海證券交易所IPO交易宗數全球第二，納斯達克證券交易所以144宗交易位列第一，主要歸因於赴美上市熱潮的延續。

至於快手科技(1024)位列全球上半年IPO集資額之首，中國三峽新能源、京東物流(2618)進入前五位。

他表示，今年香港要重奪全球集資冠軍相信非常困難，縱觀各地交易所表現均強勁，其中美國納斯達克交易所已集資逾3,000億元。但他提醒，上交所科創板及深交所正從後趕上，中概股回流數量或減少，未來幾年香港若要保住三甲地位，將需要加快提升自身競爭力。