市場諮詢｜港交所擬推假期買賣非港元衍生產品

港交所(388)指，將推出香港公眾假期(新年除外)的非港元計價期貨及期權交易及結算服務並進行諮詢，諮詢期至今年12月6日，並預期可於明年4月推出衍生產品假期交易，並計劃於明年首季進行準備測試或市場演習，有關建議冀以維持本港作為領先亞洲的衍生產品交易市場的競爭力

港交所首席營運總監戴志堅指，有關安排可讓投資者在本港公眾假期時，續買賣證券在其他市場的衍生產品，以便進行風險管理，亦冀能滿足全球投資者需求。據建議，交易所參與者可選擇是否參與衍生產品假期交易，而參與者將會分類為假期交易參與者或非假期交易參與者，產品亦會分類為假期交易產品或非假期交易產品。是次建議僅讓假期交易參與者買賣假期交易產品，即使是在正常營業日亦然，以確保市場透明度，同時不會造成市場混淆。

港交所提供一系列以港元及其他貨幣計價股本證券、商品、利率及外匯衍生產品，不少非港元計值衍生產品的相關證券均於香港以外的地區進行交易，而有關證券上市的市場很可能在香港假期期間開市，能否於香港假期買賣這些非港元計價衍生產品，是國際投資者評估是否適合在個別市場建立及管理其投資組合時的重要考慮因素。