帶挈港股4日飆1174點 馬雲離境歐遊 阿里即彈6%

利│好│消│息

阿里巴巴(9988)創辦人馬雲(圓圖)赴西班牙消息曝光，加上集團旗下半導體公司自家研發的伺服器芯片亮相，利好阿里系股份昨發威。阿里健康(241)及阿里巴巴分別飆13.5%及6.7%，收報12.62元及175.8元，合力包辦表現最佳兩大藍籌，並帶領科技股推高大市。

ATM(阿里、騰訊控股(700)及美團(3690))昨齊造好，騰訊重越500元水平，收報509.5元，升2.1%。美團增2.9%，收報293.8元。

恒生科技指數全日增172點或2.7%，收報6,691點。恒生指數收報26,136點，上揚348點或1.4%，單計ATM合共貢獻大市251點升幅；並連升4個交易日累漲1,174點。國企股指數收報9,276點，增140點或1.5%，主板成交約1,565億元。

據報馬雲正在西班牙進行與農業和與環境有關的技術方面考察，屬他一年多來首次出國。在飛往歐洲之前，他在香港與家人度過低調的「私人時間」。此外，阿里旗下半導體公司平頭哥自家研發的伺服器芯片「倚天710」亮相，該芯片號稱是業界性能最強的ARM伺服器芯片，性能超過業界標準20%，應用5納米芯片製程。除阿里巴巴及阿里健康走高外，阿里影業(1060)及高鑫零售(6808)昨各升3.4%及2%。

滬深港股通終止單日流出，昨淨流入約39.1億元，美團最獲寵幸，淨買額14.5億元；騰訊及吉利汽車(175)分別吸資4.5億及6億元。安踏體育(2020)則淨沽出2.7億元。

微創醫療機器人今招股 每手2.18萬

本港新股市場迎來「生力軍」，微創醫療(853)旗下上海微創醫療機器人(2252)今日起招股，發售3,620萬股H股，每股招股價36元至43.2元，集資13億至15.6億元，每手500股入場費約21,817元。

此外，短視頻營銷解決方案供應商優矩互動已交在港上市申請，傳籌1.5億美元(約11.7億港元)。資料顯示，公司今年首4個月溢利6,863.9萬元人民幣，按年增近4.5倍。

帶挈港股4日飆1174點 馬雲離境歐遊 阿里即彈6%