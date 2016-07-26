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年半首次｜外匯基金季蝕132億 金管局為美退市部署
5 小時前
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年半首次｜外匯基金季蝕132億 金管局為美退市部署

今│季│難│料

港股投資大損手，外匯基金一年半後，再錄季度虧損！金管局昨公布，外匯基金今年第3季投資蝕132億元，主要受港股大幅虧損263億元拖累。金管局總裁余偉文表示，今季投資表現難預測，但外匯基金已為美國退市做好準備。
 

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金管局總裁余偉文表示，今季投資表現難預測。(資料圖片)
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由於首兩季表現理想，外匯基金累計首3季錄得的合共投資收益1,265億元，即使未計入上季的其他投資收入，仍高於去年首3季的908億元。

港股轉虧拖累 損手263億

至於單計第3季表現主要受累股票表現，除港股由第二季賺49億元，變為錄大額虧損263億元外，其他股票投資亦由盈轉虧，上季蝕7億元，第二季則勁賺276億元。至於債券投資季度收入錄82億元，但按季減少近53%，按年亦挫約4%；外匯投資收入則錄56億元，按季升2.5倍，按年跌約62%。

縮債券投資年期 增持現金

余偉文表示，外匯基金今季表現視乎環球經濟復甦情況，以及美國聯儲局加息取態及通脹看法，倘加息步伐較預期快，或會影響環球資產市場。他指外匯基金已為美國退市做好準備，包括投資組合已較分散，近年已縮減債券投資年期，以應對長息或上升、債價或下跌，同時增持現金，相信當組合受衝擊時，可在其他地方補充，並再強調本港金融體系有能力抵禦風險。

至於金管局副總裁李達志則指，市場不應只單單著眼一季的投資表現，雖然大市上季明顯調整受內地監管的影響較多，但不是單一因素，早前內地再次爆發新冠肺炎疫情，以及推出限電政策等，都是令股市波動的原因，惟考慮到長遠投資回報及內地長遠增長潛力，金管局暫沒有增加或減少港股投資。

年半首次｜外匯基金季蝕132億 金管局為美退市部署

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/年半首次｜外匯基金季蝕132億-金管局為美退市部署-289143
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