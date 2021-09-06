幾內亞政變推動鋁價衝10年高位 帶挈中鋁飆逾半成 創逾3年半高

西非國家幾內亞的軍事政變，導致全球鋁供應鏈中關鍵的一環出現不確定性，鋁價飆升升至十年來最高水平。

外電報道，倫敦金屬交易所（LME）鋁價周一（6日）盤中一度上漲2%，至每噸2,782美元，，為2011年5月以來的最高水平；收盤略有回落，報2,773美元，年內漲幅仍然達到40%。上海期交所鋁價昨日亦一度大漲3.4%，創下2006年以來新高，隨後漲幅有所收窄。

中鋁受帶挈飆逾半成

受惠於上述因素，中國鋁業（2600）股價今日再度飆半成，高見6.26元，創逾三年半高；最新報6.25元，仍升4.9%，成交金額3.18億元。其他相關金屬股份亦造好，重慶鋼鐵股份（1053）大漲10.6%，報2.19元；鞍鋼股份（347）升6.3%，報6.56元；鐵貨（1029）升3.5%，報0.295元；江西銅業股份（358）亦升1.5%，報16.14元。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)