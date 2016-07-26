康諾亞暗盤爆升 小鵬險守定價 朝聚漲三成

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新股市場熱鬧，小鵬汽車(9868)及朝聚眼科(2219)昨日掛牌表現各異，今日再有兩新股康諾亞生物(2162)及朗詩綠色生活(1965)「敲鑼」，暗盤齊齊造好。

小鵬汽車開市報168元，較定價165元，高1.8%，全日最高位見168.5元。早段跌至159.3元才獲承接，最終收報165元，無升跌，成交額約17.3億元，投資者恐蝕手續費。該股美股初段曾報42067美元，跌3%。

朝聚眼科表現搶鏡，開市報10.6元，雖然與招股價持平，惟隨後走勢向上，午後更衝高至16.3元，飆近54%；尾市升幅略回順，收市仍漲33%或3.5元，報14.1元，成交額約21.2億元，每手500股帳面獲利1,750元。

據輝立交易平台顯示，康諾亞生物暗盤開報58元，較定價53.3元，高8.8%。最高曾飆近35%，至71.8元；收報71.5元，上揚34%或18.2元，成交額約6億元，每手500股帳面料獲利9,100元。

朗詩綠色一手料賺2120元

另外，朗詩綠色生活暗盤高開近7%，報3.4元。最高升至7.37元，較定價3.18元，漲1.3倍，每手1,000股帳面最多獲利4,190元。最終收報5.3元，增66.7%或2.12元，成交額約3,570萬元，每手帳面料賺2,120元。

航運業回暖，東方海外(316)指截至6月底止第二季總貨運量按年升15.4%，總收益增1.2倍，至34.68億美元(約270億港元)。每個標準箱整體平均收益漲89.7%。上半年，總貨運量按年增19.5%，總收益升1.1倍，每個標準箱之整體平均收益上揚73.8%。



中外運中海控齊盈喜

另外，中國外運(598)發盈利預喜，按照中國企業會計準則，料截至今年6月30日中期淨利潤達20.1億至22.53億元人民幣(約24.5億元至27.5億港元)，較去年同期增加約65%至85%。期內各業務量基本呈現增長態勢，特別是空運通道及海運代理業務量增長較好；同時來自合聯營公司的投資收益大幅增加所致。

至於中遠海控(1919)料上半年純利約370.93億元人民幣，按年飆升逾31倍。因集裝箱航運市場續向好，中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為2,066.64點，漲1.34倍。



恒大拖累 華置料未變現虧損49億

華人置業(127)則指，據中國恒大(3333)於6月30日收市價初步評估，預期截至6月底止中期未變現虧損約41.1億元，恒大股份公平值變動之累計未變現虧損由去年底7.8億元增至今年6月底約48.9億元，並於通過其他全面收益以反映公平值計量之金融資產之儲備內入帳。截至6月底止，確認來自恒大股份之股息收入約1.6億元。未變現公平值變動乃非現金項目，對集團現金流並無構成影響。另出售若干證券投資及財資產品，包含股本證券、債券及結構性產品，出售將帶來已變現收益淨額約1.7億元，將於期內於損益中確認。

恒大昨收報9.87元，跌1%，成交逾2.1億元，今年暫累瀉逾33%；華置收報3.59元，挫1.4%。