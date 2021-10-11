廣播道豪宅地截標收16份標書 長實及信置等有份

位於九龍塘廣播道的香港電台教育電視中心舊址重建住宅地皮，於今天中午截標。據悉，地政總署最少收到16份標書，包括長實（1113）、信置（083）、英皇國際（163）、華懋、建灝地產、遠東發展（035）、中國海外（688）、佳明集團（1271）、麗新發展（488）、嘉華國際(00173)及大鴻輝興業等。

獨資入標的建灝地產行政經理林綺華表示，該用地位處豪宅區，規模不算大，地皮形狀四正，容易開則，惟景觀並非十分開揚，亦或受噪音等影響，出價時已考慮有關因素。嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，該地皮位於傳統豪宅區，規模不大，噪音問題可以技術上處理，是次獨資入標。

地皮位處傳統九龍塘豪宅區

英皇國際物業經理蔡宏基稱，以獨資形式入標，該地皮位處傳統九龍塘豪宅區，校網好，地皮方正，適合發展精品豪宅，料可興建實用面積約800至1,200方呎的單位，出價已考慮噪音等因素。佳明集團項目經理曾嘉敏則指，該地皮位處傳統豪宅區，料可興建實用面積1,000呎以上的單位為主，出價屬「合理價」。

該地皮為本財政年度賣地表唯一九龍區住宅地，市場估值由10.74億至約15.75億元。土地佔地約2.39萬方呎，地積比率約3倍，可建總樓面約7.16萬方呎，每方呎樓面地價約1.5萬至2.2萬元。教育局去年才收回該物業作辦公室，地盤一直規劃為住宅用地，預計可興建約80個單位，項目須於2026年6月底前完成。