張勇：正評估監管影響 阿里少賺半成 加碼回購

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重磅科技股阿里巴巴(9988)截至今年6月底首季純利451.4億元人民幣(約551億港元)，按年減5.1%，按季扭虧，非公認會計準則淨利潤434.4億元人民幣，增10%，主要由於權益法核算的投資收益同比增長。

阿里昨報193.5元，升0.8%，截至昨晚9時半，美國預託證券(ADR)曾折算報189.55元，較港跌2%。

對於內地對互聯網行業監管政策法規的變化，主席兼首席執行官張勇指，「正積極學習各項法規和要求，並評估對業務影響，採取積極相應行動」，所有政策法規推出均從社會經濟發展和民生出發，並充分考慮互聯網行業長期健康發展需要，他續看好內地經濟長期發展潛力，並對本身業務長期發展充滿信心，將積極按各法規和政策要求履行平台責任和義務。

另外，張勇未有正面回應與騰訊控股(700)合作傳聞，但指「互聯網顧名思義是互聯」，從商家角度看，各大平台破壁有助減低成本及增加便利性，亦可增加支付工具多樣性。

首席財務官武衛指，已將股份回購計劃總額從100億美元，增加至150億美元，是集團有史以來最大規模回購計劃，反映對長遠增長信心。亦維持強勁淨現金水平，自4月1日起，已回購約37億美元的美國存託股。

期內營業額2,057.4億元人民幣，漲33.8%，經營利潤308.47億元人民幣，挫11.1%。雲計算業務收入升29%，至160.5億元人民幣，經調整EBITA為3.4億元人民幣，去年同期蝕11.2億元人民幣，創新業務虧損擴大至21.5億元人民幣。全球年度活躍消費者達到11.8億，按季多4,500萬，內地涉9.12億。



渣打恢復派息兼回購股份

渣打集團(2888)中期法定純利17.18億美元(約134億港元)，漲1.1倍，除稅前法定溢利25.59億美元，揚57%，基本純利18.26億美元，升60.4%，除稅前基本溢利增37%，至26.8億美元，並恢復派息，中期股息每股3美仙，並斥2.5億美元回購。行政總裁溫拓思(Bill Winters)指，稅前溢利增加，因錄信貸淨撥回4,700萬美元、基本業務勢頭強勁等。而普通股權一級資本比率達14.1%，超出13%至14%目標範圍，即使恢復派息及回購，仍有充足資金推動更強勁業務增長，除今年再回購外，亦可提高全年股息金額。



理想汽車招股 入場費逾1.5萬

理想汽車(2015)昨起招股，發售1億股，發售價將不超過每股150元，集資150億元，每手100股入場費約15,151元，集資作研發智能汽車及擴大基礎設施等。將於本月12日掛牌。該股今年首季虧損擴大至3.6億元人民幣，共交付12,579輛車，按年增加334.4%。