彈四成後湧沽壓 醫脈通暗盤失色 分析倡持貨低撈

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新股熱持續，今日再有3新股掛牌，當中內地最大在線專業醫師醫脈通科技(2192)最受注目！惟該股昨暗盤表現稍失色，雖然暗盤一度高見38元，較定價27.2元高近四成，惟及後沽壓湧現，在輝立暗盤只以29元收市，升幅大收窄至6.6%，每手500股帳面只有900元進帳，相反倘成功高位沽貨，帳面賺額可達5,400元。證券界認為，醫脈通昨暗盤失色與大市氣氛「短癮」有關，令重貨者有戒心，惟認為醫脈通業務質素高，值得持貨不宜急沽，抽不中的無貨者，更可趁機會吼定價水平入貨。

至於富途及耀才的醫脈通暗盤，則分別收報29.9元及29.15元，升10%及7.2%，每手帳賺1,350元及975元。

集團昨公布集資淨額約40億元，公開發售獲約62.7萬份申請，超購591.4倍，國際配售則超購30.2倍；認購一手500股者有約36.7萬人，中籤率5%，認購4.5萬股或90手穩獲一手。該股「頭槌飛」有53張，每張涉2.1億元，獲分派2.2萬股，分派率0.28%。

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬指，醫脈通暗盤昨在32元水平一度出現強勁支持，惟市況不穩下資金傾向「搵快錢」，而「頭槌飛」的孖展成本價約在29元水平，不排除是重貨投資者「食咗先」令暗盤承壓。但他強調，醫脈通業務優質，值得長線持有，散戶不宜急沽，反而倘股價有機會回落至定價附近水平，則為入貨時機。



百得利暗盤大升逾三成

醫脈通暗盤失色，相反內地汽車經銷服務供應商百得利控股(6909)則有驚喜。集團以中位數每股售價4.4元定價，集資淨額約6.3億元，昨在耀才暗盤收市大升32.5%，至5.83元，每手1,000股帳面賺1,430元。該股公開發售接獲逾7萬份申請，超購42.9倍；每手1,000股有約4.53萬份申請，中籤率18%，認購20手或2萬股穩獲一手。

另外內地物管股德信服務集團(2215)每股發售價3.06元，較招股價上限低11%，集資淨額6.974億元，不過昨在耀才及輝立的暗盤均潛水收場，分別較定價低2%及3.3%，每手1,000股帳面蝕60元及100元。該股公開發售接獲21,154萬份申請，超購約2倍，國際配售則超購0.3倍；有約1.27萬人認購一手1,000股，中籤率75%，認購兩手即穩獲一手，認購六手穩獲兩手。

德信昨早曾發通告指，由於需要更多時間落實招股章程公告及獲取監管當局批准，故上市時間表將會延期，但午後突公布分派結果，並按原計劃今日上市。



港股3連升斷纜 比亞迪瀉

整體大市方面，恒生指數連升3日後昨又回吐，一度跌255點，收市報27,787點，下挫175點或0.6%；國企股指數報10,065點，走低48點或0.5%；恒生科技指數報7,667點，微升7點或0.1%。大市主板成交額1,436億元。

有「股神」巴菲特愛將之稱的李祿連續兩日減持比亞迪(1211)，合共套現逾24億元。旗下對沖基金喜馬拉雅資本(Himalaya Capital)繼上周四在場內減持714.4萬股比亞迪，套現約16.26億元後，上周五再沽362.75萬股，每股平均價224.1896元，再套現8.13億元。是次減持後，喜馬拉雅持比亞迪股權由6.35%，進一步降至6%。減持消息曝光後，比亞迪昨一度低見216.4元，挫7.6%，收報221元，仍跌5.6%或13.2元，為最大跌幅藍籌，成交34.3億元。



女股神沽中資科企 料股價續低迷

至於有「女股神」之稱的方舟投資管理(Ark Investment Management)創辦人兼行政總裁Catherine Wood對外電指，內地科技股出現估值重置，從估值角度看，有關股份股價已下跌，並將維持低企。報道又指，方舟投資管理已沽售內地科技股。其中旗艦方舟創新交易所買賣基金(ETF)持有內地股票比重由2月的8%，減至目前的少1%，方舟新世代互聯網ETF內地科技股比重亦減至5.4%，為歷來最低水平。至於方舟金融科技ETF所持內地股票持倉比例則暫維持約18%水平。

根據Ark持倉變動報告，本周一該基金沽出騰訊控股(700)352,991股、京東集團(9618)66,600股以及虎牙(HUYA)656,488股等。倘以騰訊及京東周一收市價534.5元及281.4元計，共涉資逾2億元。



涉國安憂慮 騰訊德收購恐受阻

另外，騰訊收購計劃或再受阻，據德國傳媒報道，騰訊擬透過旗下歐洲子公司收購「極地戰嚎」德國遊戲開發商Crytek，涉資或超過3億歐元(約27.5億港元)，惟報道指，有關交易或引起國家安全疑慮，令收購添變數。據負責報道的記者透過社交平台Twitter表示，由於該公司曾為幾個西方國家提供軍事模擬程序，部分Crytek員工憂慮，一旦被騰訊收購，內地政府或解放軍將使用其軟件作為軍事用途，或者透過該公司監視西方國家如何模擬軍事衝突。據了解，部分西方國家的陸軍和武裝部隊均會在其軍事模擬和訓練計劃中，使用Crytek旗下的「CryEngine」軟件。

騰訊昨一度高見563元，升1.3%，惟收市升幅收窄，報556.5元，揚0.2%或1元，成交額111.3億元。並連續兩日錄北水淨買額，昨涉近5億元。



多企盈喜 藥明半年多賺135%

大市盈喜不斷！昨再有多隻股份報喜，其中包括藍籌股藥明生物(2269)預料今年6月底止半年純利增長逾135%，以去年中期純利7.3億元人民幣，意味上半年或賺約17億元人民幣。藥明昨一度升近9%，收市仍漲6.5%，為最大升幅藍籌。

雷蛇(1337)亦預期6月底止半年除稅後盈利不少於3,000萬美元(約2.3億港元)，去年同期則虧損1,770萬美元，主要受惠收益增長高於預期，毛利率持續改善及經營開支管理持續改善。雷蛇昨曾飆近半成，收市仍升2.9%。

另外，融創服務控股(1516)亦預料半年純利增長超過140%，主要受惠管理規模增加帶來收入增加，同時盈利能力提升。融創服務早段曾升6.1%，及後倒跌，收市瀉3.3%。

收市後多間企業陸續發盈喜，其中中煤能源(1898)上半年純利料介乎80.65億元至89.2億元人民幣，按年飆2.2至2.5倍。由於內地經濟保持向好趨勢，產品需求強勁；價格大升等。贛鋒鋰業(1772)預告上半年將大幅上升，因產品售價超預期；持有的Pilbara等金融資產公允價值增長帶動。

招商局港口(144)預告上半年純利按年增170%，因期內集裝箱總吞吐量及散雜貨吞吐量分別升約20%及40%；分佔聯營公司的利潤將會大幅增加。以該股去年同期賺15.46億元計，即期內純利約41.7億元。

至於國泰君安(1788)料上半年稅後淨利潤將按年增長不少於50%，以去年賺6.09億元計，即期內稅後賺9.1億元。