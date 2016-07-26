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彈四成後湧沽壓 醫脈通暗盤失色 分析倡持貨低撈
44 分前
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醫脈通新股暗盤耀才輝立富途許繹彬百得利德信服務港股比亞迪恒指騰訊李祿方舟投資京東盈喜藥明生物雷蛇融創服務中煤能源贛鋒鋰業國泰君安
彈四成後湧沽壓 醫脈通暗盤失色 分析倡持貨低撈
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港股今日有3隻新股掛牌。(資料圖片)
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醫脈通暗盤升7%至10%；圖為其招股書。
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焦│點│新│股

新股熱持續，今日再有3新股掛牌，當中內地最大在線專業醫師醫脈通科技(2192)最受注目！惟該股昨暗盤表現稍失色，雖然暗盤一度高見38元，較定價27.2元高近四成，惟及後沽壓湧現，在輝立暗盤只以29元收市，升幅大收窄至6.6%，每手500股帳面只有900元進帳，相反倘成功高位沽貨，帳面賺額可達5,400元。證券界認為，醫脈通昨暗盤失色與大市氣氛「短癮」有關，令重貨者有戒心，惟認為醫脈通業務質素高，值得持貨不宜急沽，抽不中的無貨者，更可趁機會吼定價水平入貨。

至於富途及耀才的醫脈通暗盤，則分別收報29.9元及29.15元，升10%及7.2%，每手帳賺1,350元及975元。

集團昨公布集資淨額約40億元，公開發售獲約62.7萬份申請，超購591.4倍，國際配售則超購30.2倍；認購一手500股者有約36.7萬人，中籤率5%，認購4.5萬股或90手穩獲一手。該股「頭槌飛」有53張，每張涉2.1億元，獲分派2.2萬股，分派率0.28%。

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬指，醫脈通暗盤昨在32元水平一度出現強勁支持，惟市況不穩下資金傾向「搵快錢」，而「頭槌飛」的孖展成本價約在29元水平，不排除是重貨投資者「食咗先」令暗盤承壓。但他強調，醫脈通業務優質，值得長線持有，散戶不宜急沽，反而倘股價有機會回落至定價附近水平，則為入貨時機。


百得利暗盤大升逾三成
醫脈通暗盤失色，相反內地汽車經銷服務供應商百得利控股(6909)則有驚喜。集團以中位數每股售價4.4元定價，集資淨額約6.3億元，昨在耀才暗盤收市大升32.5%，至5.83元，每手1,000股帳面賺1,430元。該股公開發售接獲逾7萬份申請，超購42.9倍；每手1,000股有約4.53萬份申請，中籤率18%，認購20手或2萬股穩獲一手。

另外內地物管股德信服務集團(2215)每股發售價3.06元，較招股價上限低11%，集資淨額6.974億元，不過昨在耀才及輝立的暗盤均潛水收場，分別較定價低2%及3.3%，每手1,000股帳面蝕60元及100元。該股公開發售接獲21,154萬份申請，超購約2倍，國際配售則超購0.3倍；有約1.27萬人認購一手1,000股，中籤率75%，認購兩手即穩獲一手，認購六手穩獲兩手。

德信昨早曾發通告指，由於需要更多時間落實招股章程公告及獲取監管當局批准，故上市時間表將會延期，但午後突公布分派結果，並按原計劃今日上市。


港股3連升斷纜 比亞迪瀉
整體大市方面，恒生指數連升3日後昨又回吐，一度跌255點，收市報27,787點，下挫175點或0.6%；國企股指數報10,065點，走低48點或0.5%；恒生科技指數報7,667點，微升7點或0.1%。大市主板成交額1,436億元。

有「股神」巴菲特愛將之稱的李祿連續兩日減持比亞迪(1211)，合共套現逾24億元。旗下對沖基金喜馬拉雅資本(Himalaya Capital)繼上周四在場內減持714.4萬股比亞迪，套現約16.26億元後，上周五再沽362.75萬股，每股平均價224.1896元，再套現8.13億元。是次減持後，喜馬拉雅持比亞迪股權由6.35%，進一步降至6%。減持消息曝光後，比亞迪昨一度低見216.4元，挫7.6%，收報221元，仍跌5.6%或13.2元，為最大跌幅藍籌，成交34.3億元。


女股神沽中資科企 料股價續低迷
至於有「女股神」之稱的方舟投資管理(Ark Investment Management)創辦人兼行政總裁Catherine Wood對外電指，內地科技股出現估值重置，從估值角度看，有關股份股價已下跌，並將維持低企。報道又指，方舟投資管理已沽售內地科技股。其中旗艦方舟創新交易所買賣基金(ETF)持有內地股票比重由2月的8%，減至目前的少1%，方舟新世代互聯網ETF內地科技股比重亦減至5.4%，為歷來最低水平。至於方舟金融科技ETF所持內地股票持倉比例則暫維持約18%水平。

根據Ark持倉變動報告，本周一該基金沽出騰訊控股(700)352,991股、京東集團(9618)66,600股以及虎牙(HUYA)656,488股等。倘以騰訊及京東周一收市價534.5元及281.4元計，共涉資逾2億元。
 

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港股昨主板成交額1,436億元。(中通社)
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涉國安憂慮 騰訊德收購恐受阻
另外，騰訊收購計劃或再受阻，據德國傳媒報道，騰訊擬透過旗下歐洲子公司收購「極地戰嚎」德國遊戲開發商Crytek，涉資或超過3億歐元(約27.5億港元)，惟報道指，有關交易或引起國家安全疑慮，令收購添變數。據負責報道的記者透過社交平台Twitter表示，由於該公司曾為幾個西方國家提供軍事模擬程序，部分Crytek員工憂慮，一旦被騰訊收購，內地政府或解放軍將使用其軟件作為軍事用途，或者透過該公司監視西方國家如何模擬軍事衝突。據了解，部分西方國家的陸軍和武裝部隊均會在其軍事模擬和訓練計劃中，使用Crytek旗下的「CryEngine」軟件。

騰訊昨一度高見563元，升1.3%，惟收市升幅收窄，報556.5元，揚0.2%或1元，成交額111.3億元。並連續兩日錄北水淨買額，昨涉近5億元。


多企盈喜 藥明半年多賺135%
大市盈喜不斷！昨再有多隻股份報喜，其中包括藍籌股藥明生物(2269)預料今年6月底止半年純利增長逾135%，以去年中期純利7.3億元人民幣，意味上半年或賺約17億元人民幣。藥明昨一度升近9%，收市仍漲6.5%，為最大升幅藍籌。

雷蛇(1337)亦預期6月底止半年除稅後盈利不少於3,000萬美元(約2.3億港元)，去年同期則虧損1,770萬美元，主要受惠收益增長高於預期，毛利率持續改善及經營開支管理持續改善。雷蛇昨曾飆近半成，收市仍升2.9%。

另外，融創服務控股(1516)亦預料半年純利增長超過140%，主要受惠管理規模增加帶來收入增加，同時盈利能力提升。融創服務早段曾升6.1%，及後倒跌，收市瀉3.3%。

收市後多間企業陸續發盈喜，其中中煤能源(1898)上半年純利料介乎80.65億元至89.2億元人民幣，按年飆2.2至2.5倍。由於內地經濟保持向好趨勢，產品需求強勁；價格大升等。贛鋒鋰業(1772)預告上半年將大幅上升，因產品售價超預期；持有的Pilbara等金融資產公允價值增長帶動。

招商局港口(144)預告上半年純利按年增170%，因期內集裝箱總吞吐量及散雜貨吞吐量分別升約20%及40%；分佔聯營公司的利潤將會大幅增加。以該股去年同期賺15.46億元計，即期內純利約41.7億元。

至於國泰君安(1788)料上半年稅後淨利潤將按年增長不少於50%，以去年賺6.09億元計，即期內稅後賺9.1億元。

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雷蛇上半年由虧轉盈。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/彈四成後湧沽壓-醫脈通暗盤失色-分析倡持貨低撈-275944
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