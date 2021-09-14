從高盛到Amber Group——尋找未來金融之路

從2020年起至今，羽翼漸豐的加密金融行業，已成為全球金融體系中不可忽視的力量，引發全球矚目。不僅如此，越來越多頂尖傳統金融機構人才選擇改變陣營加入加密金融領域。據彭博社報導，近期6位資深金融高階主管紛紛加入加密金融服務獨角獸企業Amber Group擔任要職，包括：前高盛合夥人Dimitrios Kavvathas出任Amber首席策略長，前摩根士丹利董事總經理Todd Miller出任Amber美洲區首席營運長，蘇格蘭皇家銀行前高階主管Sotirios Kavvathas出任Amber歐洲區首席營運長，以及其他三位前高盛、匯豐等投行高階主管出任Amber歐洲區域總監。據官方消息，他們將共同推進Amber Group的全球化戰略，推動各個地區的機構業務發展和法遵進程。



從高盛到Amber Group，世界金融格局正在發生著改變，從這些專業金融人士的職涯歷程便可見一斑。如同互聯網改變了訊息交互的方式一樣，區塊鏈對人類的價值交換方式（如交易、市場）將産生重大影響，而目前正是這樣一個價值重構的孕育期。對於頂尖的傳統金融人才來說，加入以加密金融服務為代表的新興機構，可以幫其突破傳統金融機構束縛，同時，新技術、新機構所帶來的想像空間也極具吸引力。



作為高盛亞太區的前高階主管、合夥人，Dimitrios在加入Amber Group前，就曾經踏入加密金融行業，創立了金融基礎設施服務供應商Nomisma Holdings，涉及加密貨幣衍生品方面，經過三年努力其發展也獲得了來自相關監管的肯定。這段經歷讓他堅定了對加密金融未來的信心，而Amber Group堅持長期的企業理念也與他一拍即合。Dimitrios表示：「Amber創始團隊不僅擁有非常好的願景還有很棒的執行力，從他們創業開始我就一直關注和欣賞著，也一直想深入了解和認識。現在，能加入這個團隊一起工作，我簡直太興奮了。未來，Amber Group有望在推動金融變革中扮演引領者的角色，而我很榮幸能參與到這整個過程。」



與Dimitrios不同的是，Todd在加入Amber Group前從未涉足加密領域，過去30年，他一直投身於傳統金融行業，先後在摩根士丹利、瑞銀和大通銀行等擔任高階主管，馳騁美國、亞洲、歐洲等多個區域的金融市場，見證了數字革命是如何快速重構全球金融環境的。Todd提到：「以我過去30多年的職業生涯來看，傳統銀行和金融業已見證了金融科技的興起也看到了去中心化金融（DeFi）的發展，而這期間伴隨了一連串的變革。而Amber Group作為一家兼具人才優勢與行業實力的企業，有望成為未來新金融領域的全球領導者，我期待與他們共同實現這一願景。」



新世界永遠只對有準備的頭腦開放，可以看到隨著加密金融的未來藍圖逐漸清晰，各領域人才也陸續進入加密金融賽道。然而，像Amber Group這樣能吸引到六位前高盛、摩根士丹利的資深高階主管同時加入的案例，實屬少見。對Amber Group而言，這已不是先例，早在2019年，前摩根士丹利亞洲衍生品主管Jeffrey Wang就成為了其美洲區主管。



Amber Group成立於2017年，有趣的是，其創始人也都來自摩根、高盛、彭博等華爾街頂尖投行，所以Amber Group天然有著傳統金融基因，這也保證了其堅實的金融專業能力以及敬畏風險、尊重法遵的底線思維。有了這些優勢加持且順應了未來金融的發展方向，經過短短4年的發展，Amber Group已成為業內領先的全球化加密金融智能服務提供商，今年6月份Amber Group宣佈完成1億美元B輪融資，成功晉升加密獨角獸，並隨著全球戰略的加速開啓了大規模的招募獵才計畫。



Amber Group聯合創始人兼首席執行長Michael Wu表示：「這些頂尖人才的加入，不僅說明了Amber Group作為一個快速發展的金融科技企業對高端人才所具有的吸引力，也反應了如今不少傳統金融從業者正轉至加密金融行業。與此同時，我們所擁有的傳統金融背景和堅持成為加密金融入口的願景，也讓我們更有優勢。在過去八個月中，我們總共增加了250名員工，全球員工總人數已達到近450人，期待著更多人透過Amber Group進入這個行業，與我們一起成為變革的推動者和未來的建設者。」